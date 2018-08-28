Hai con trai Võ Văn Việt Anh và Võ Văn Tuấn Anh (hiện 4 tháng tuổi) chào đời thiếu tháng, chỉ nặng 1,7 và 1,5kg, sức khỏe yếu, được chăm sóc đặc biệt trong lồng kính.

Mang thai lần thứ 2, chị Lê Thị Thao (24 tuổi, ngụ xóm 3, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) được chẩn đoán mang song thai. Đến tuần thứ 32, chị có biểu hiện sinh non như vỡ ối, tử cung mở, được gia đình gấp rút đưa đến bệnh viện.

Bé Tuấn Anh được chuẩn đoán bị áp xe não, suy hô hấp, viêm phổi nặng. Sau một tuần điều trị, bác sĩ kết luận cháu bé bị viêm màng não mủ biến chứng thành não úng thủy và gấp rút đưa ra Hà Nội.

Chưa kịp vui mừng vì con chào đời thì vợ chồng chị Thao đã đau đớn khi lần lượt nghe bác sĩ thông báo con mắc trọng bệnh.

Mới 4 tháng tuổi nhưng Tuấn Anh đã phải trải qua 3 ca phẫu thuật để đặt van, ống dẫn vào não nhưng bệnh tình ngày càng xấu đi.

Hiện Tuấn Anh đang được điều trị tại phòng 301, tầng 3, khu nhà K, khoa nhiễm khuẩn, bệnh viện Nhi Trung ương.

Việt Anh bị xuất huyết não và viêm phổi nặng - Ảnh: Gia đình cung cấp

Bé Tuấn Anh nhập viện chưa được bao lâu thì người anh trai song sinh là Việt Anh cũng bị xuất huyết não và viêm phổi nặng. Di chứng của căn bệnh khiến đứa trẻ thường xuyên phải thở bằng oxy.

Việt Anh đang được chăm sóc tại phòng 602, tầng 6, khoa hô hấp, bệnh viện Sản nhi Nghệ An.

“Kể từ lúc đến với thế giới này, hai đứa con tôi chưa có phút giây nào được sống bình yên vì bệnh tật hành hạ. Nhìn con thoi thóp thở chống chọi với đau đớn mà tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.

Hiện Tuấn Anh đang được vợ tôi chăm sóc ngoài Hà Nội. Tôi chăm sóc Việt Anh ở bệnh viện tỉnh. Hi vọng hai đứa con sẽ sớm bình phục để trở về nhà”, anh Võ Văn Tài (30 tuổi, bố của hai đứa trẻ) chia sẻ.

Chị Thao đau đớn nhắc đến bệnh tình của hai đứa con bất hạnh - Ảnh: Gia đình cung cấp

Được biết, vợ chồng anh Tài làm nông nghiệp, cuộc sống phụ thuộc vào hai sào ruộng. Ngoài đồng áng, ai thuê gì anh Tài làm nấy để kiếm thu nhập.

Ngoài cặp song sinh, họ còn một cô con gái lớn mới 2 tuổi đang nhờ ông bà chăm sóc ở quê nhà.

“Nhìn con khóc mà thương lắm, chỉ ước có thể gánh chịu đau đớn thay con. Giờ Tuấn Anh chỉ có cơ hội chữa trị khi được qua nước ngoài phẫu thuật mà số tiền quá lớn, ngoài khả năng vay mượn của vợ chồng tôi.

Mẹ xin lỗi con, chỉ vì cha mẹ quá nghèo khó”, ôm con vào lòng, chị Thao khóc nghẹn.

Mọi giúp đỡ cho cặp song sinh Việt Anh và Tuấn Anh xin vui lòng liên hệ qua STK của anh Tài: 1305205353512, ngân hàng Agribank, chi nhánh Tràng An (Ba Đình, Hà Nội), ĐT: 0964.087.304