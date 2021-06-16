Mộng Điệp: Giai nhân khiến vua Bảo Đại thất hứa với Nam Phương Hoàng hậu, từng bước lên làm Thứ Phi, cuối đời sống trong cô quạnh

Nhờ nhan sắc tiêu biểu của xứ Kinh Bắc mà bà Mộng Điệp đã lọt vào mắt xanh của vị vua đa tình nhất lịch sử Việt Nam.

Hoàng đế Bảo Đại (1913 - 1997), tên thật là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy. Ông là con trai của Hoàng đế Khải Định và là vị Hoàng đế cuối cùng của nhà Nguyễn. Khác với những người tiền nhiệm, Bảo Đại từ bé đã được đi du học ở Pháp và tiếp thu văn minh phương Tây. Bảo Đại, ông vua đào hoa nhất nhì lịch sử Việt Nam - Ảnh: Internet Vua Bảo Đại còn được biết đến là một “chiến binh lẫy lừng” trong tình trường. Là một chàng trai đào hoa, lại có ngoại hình điển trai, phong độ, ông dễ khiến các mĩ nhân xao xuyến. Cuộc đời vua Bảo Đại gắn liền với nhiều bóng hồng mà sau này đã trở thành giai thoại nhan sắc trong lịch sử Việt Nam. Mặc dù khi làm lễ cưới với Nam Phương Hoàng hậu, ông đã cam kết sẽ thuỷ chung 1 vợ - 1 chồng, nhưng ông đã liên tục thất hứa qua từng năm.

Nam Phương Hoàng hậu - Ảnh: Internet Sau khi thoái vị năm 1945, cựu hoàng Bảo Đại ra Hà Nội sống. Một trí thức ở đây đã sắp xếp ông gặp bà Mộng Điệp tại một sân quần vợt. Bà tên đầy đủ là Bùi Mộng Điệp, người Bắc Ninh, sinh năm 1924. Bà nổi tiếng khắp Hà Nội với vẻ đẹp sắc nước hương trời và sự duyên dáng thiên bẩm, khiến không biết bao người say mê. Bà giữ nét đẹp truyền thống với "khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang", cùng sự nền nã, thanh lịch của một người con gái Kinh Bắc. Bùi Mộng Điệp, mĩ nhân làm xao xuyến nam nhân cả xứ Kinh Bắc - Ảnh: Internet Được biết, trước khi quen biết với Cựu hoàng, bà Mộng Điệp đã trải qua “một lần đò” với một bác sĩ và có một người con riêng. Ngay trong lần đầu gặp mặt, Cựu hoàng Bảo Đại đã lập tức say đắm trước vẻ đẹp của bà Mộng Điệp. Sau này, bà Mộng Điệp còn được người đời gọi là "thứ phi phương Bắc". Cựu hoàng và bà Mộng Điệp về chung sống tại căn hộ số 51 đường Trần Hưng Đạo và có với nhau người con đầu lòng tại đây, đặt tên là Phương Thảo, sinh năm 1946.

Bà Mộng Điệp từng có khoảng thời gian rất hạnh phúc bên Cựu hoàng Bảo Đại, dù chỉ là rất ngắn ngủi - Ảnh: Nguyễn Đắc Xuân Năm 1949, bà Mộng Điệp theo chân Bảo Đại lên Đà Lạt, rồi lên Buôn Mê Thuột để giúp tổ chức đời sống cho Cựu hoàng. Quãng thời gian ở Buôn Mê Thuột (1949-1953) là những tháng ngày bà Mộng Điệp và Cựu hoàng Bảo Đại sống hạnh phúc nhất. Nhờ tài tổ chức đời sống, tháo vát, biết lái xe hơi, cưỡi voi, đi săn nên bà rất hợp với ông vua thích săn bắn. Mộng Điệp xinh đẹp, thông minh, tài giỏi và đầy cá tính - Ảnh: Internet Bà Mộng Điệp trở thành một "Hoàng phi" được Đức Từ cung Hoàng Thái hậu yêu thương vì là người biết giữ nề nếp, lễ nghi cổ truyền. Đức Từ cung thậm chí đã ban cho bà áo mũ của ngôi vị Hoàng hậu để bà thay mặt Nam Phương Hoàng hậu cử hành những nghi thức cổ truyền. Tuy là Thứ Phi, Mộng Điệp vẫn được Đức Từ cung ban cho áo mũ thực hiện các nghi lễ cổ truyền - Ảnh: Internet Năm 1953, bà được Bảo Đại giao nhiệm vụ mang cặp ấn kiếm và một số báu vật của triều Nguyễn qua Pháp giao cho Hoàng hậu Nam Phương và ở lại luôn bên Pháp. Trên đất Pháp, bà tiếp tục có với Bảo Đại hai người con trai, đặt tên là Bảo Hoàng (sinh được một năm thì mất) và Bảo Sơn. Cuộc sống nơi đất khách có lúc khó khăn, nhưng bà vẫn sống tự lập, mạnh mẽ. Nhờ đầu óc nhạy bén, bà có một cuộc sống khá sung túc. Trong quãng thời gian này, Bảo Đại xem như ở chung với bà nhưng ông thường xuyên ra ngoài, chỉ khi cần tiền thì mới trở về nhà. Là một mĩ nhân trứ danh Kinh Bắc, tài giỏi khéo léo nhưng vẫn không giữ được trái tim Bảo Đại - Ảnh: Internet Khi cựu hoàng Bảo Đại đi theo tình nhân và những cuộc vui, bà Mộng Điệp tìm niềm vui bên các con. Tuy nhiên, Bảo Sơn, người con bà Mộng Điệp yêu quý và tự hào nhất khi tốt nghiệp các trường mũi nhọn kỹ thuật của Pháp lại bị tai nạn mất năm 1987, khi mới ngoài 30 tuổi. Con gái Phương Thảo thì bị bệnh tim, suýt chết nhiều lần. Những năm tháng cuối đời, bà Mộng Điệp sống trong cô quạnh. Bà từng mong được về sống tại quê nhà nhưng cuối cùng không thực hiện được. Bà Mộng Điệp khi về già - Ảnh: Internet Ngày 26/6/2011, bà mất tại Pháp, thọ 87 tuổi. Theo các nhà nghiên cứu, bà Mộng Điệp có vai trò quan trọng trong cuộc đời Bảo Đại. Trong những ngày cựu hoàng điêu đứng, bà trở thành chỗ dựa tinh thần cho ông. Tuy nhiên, khoảng thời gian hạnh phúc của bà với vua Bảo Đại quá ngắn ngủi, chỉ kéo dài 3-4 năm.

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