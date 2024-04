Công an đang tạm giữ hình sự đối tượng để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Theo Báo Dân Trí, tối 14/4, Mai Quốc Tú ( 33 tuổi, quê Bạc Liêu) về phòng trọ của mình để nghỉ ngơi. Lúc này, phòng đối diện mở loa kẹo kéo với công suất lớn hướng về phía phòng của Tú, anh sang nhắc nhở thì xảy ra mâu thuẫn với N.V.P.. Sau đó, Tú vào phòng lấy dao thái lan chém anh P. trọng thương rồi bỏ trốn.

Mai Quốc Tú bị tạm giữ. Ảnh: Người Lao Động

Tú bị công an bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan công an, Tú thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trước đó, ngày 24/3, tại nhà trọ ở khu phố 3, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát cũng xảy ra vụ việc một người bị đâm trọng thương vì mâu thuẫn do sử dụng loa kẹo kéo.

Cẩn trọng trong các trường hợp gây mất trật tự khu dân cư. Ảnh minh họa: Internet

Theo Người Lao Động, qua sự việc này, Công an thị xã Bến Cát khuyến cáo người ở trọ không tổ chức ăn nhậu trong phòng trọ; không sử dụng loa kẹo kéo hát gây mất trật tự trong nhà trọ, khu trọ; cùng chung tay thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Vụ 25 người thương vong sau va chạm tại Kon Tum: Công an khởi tố vụ án Cơ quan CSĐT Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mo-loa-keo-keo-cong-suat-lon-lam-phien-hang-xom-nguoi-an-ong-bi-am-trong-thuong-667168.html