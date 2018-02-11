Mẹo trang trí nhà cửa dịp Tết để cả nhà sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý trong năm 2018

Dưới đây là một số mẹo dọn dẹp nhà cửa trong những ngày cuối năm mà bất kỳ bà nội trợ nào cũng cần phải biết để “thay áo” cho tổ ấm của mình. Không những thế, điều này còn mang lại may mắn và bình an cho gia đình bạn vào năm mới.

Một số nơi cần lưu ý khi dọn dẹp phòng khách đó là cửa chính, bậc thềm, bậu cửa sổ. Những nơi “mặt tiền”, bạn có thể đặt những chậu cây cảnh, tranh ảnh, tượng trang trí, đèn hay đèn lồng.

Phòng khách là nơi vô cùng quan trọng trong ngôi nhà. Đây là nơi đầu tiên khách nhìn thấy khi bước vào vì vậy cần dọn dẹp sạch sẽ. Bên cạnh đó, nếu bạn sắp xếp phòng khách ngăn nắp và khoa học, nó sẽ mang đến an khang, thịnh vượng cho gia đình vào năm mới.

Trang trí nhà bếp

Ngoài những vật dụng như khay trà, giá đựng rượu, bạn còn có thể bày thêm cây xanh trong nhà bếp - Ảnh minh họa: Internet

Một khu vực khác cũng quan trọng không kém mà các bà nội trợ cần lưu ý khi dọn dẹp đó là nhà bếp. Nhiều chị em thường dùng những vật dụng như hộp khăn giấy, khay trà, giá đựng rượu để trang trí khu vực này nhằm tăng tính thẩm mỹ. Ngoài ra, nhiều gia đình còn dùng chậu cây phong thủy để đặt ở nhà bếp để làm sạch không khí. Cách trang trí này không chỉ mang lại may mắn cho gia chủ mà còn giúp phòng bếp thêm ấm cúng.

Dọn dẹp phòng ngủ

Căn phòng ngủ được dọn dẹp gọn gàng sẽ giúp tinh thần con người trở nên thư thái - Ảnh minh họa: Internet

Phòng ngủ là nơi ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Khi tinh thần thư thái, bạn sẽ có thêm nhiều năng lượng để làm việc. Những màu sắc trong phòng ngủ có tác dụng thư giãn là xanh dương nhạt, xanh lá hoặc xanh ngọc. Ngoài ra, xây những ngăn tủ ẩn sẽ giúp cho không gian phòng ngủ trở nên thoáng đãng hơn.

Lau dọn bàn thờ

Ngoài nước ấm, bạn có thể dùng rượu để lau dọn bàn thờ - Ảnh minh họa: Internet

Đối với người Việt Nam, bàn thờ là nơi linh thiêng, tôn kính nhất của mỗi gia đình. Việc chăm chút, dọn dẹp bàn thờ là cách để con cháu bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên, và các bậc bề trên.

Để dọn bàn thờ sạch sẽ, bạn nên dùng nước ấm để lau sạch bụi bặm trên bàn thờ hay các bức di ảnh. Ngoài ra, ảnh hay tượng trên bàn thờ cũng cần hạn chế di chuyển. Ngoài nước ấm, gia chủ còn có thể dùng rượu để lau bàn thờ. Ngoài công dụng làm sạch, nó còn có khả năng khử mùi và tẩy vết ố vàng.