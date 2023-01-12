Cách dọn dẹp nhà cửa đón tết chuẩn sạch và khoa học, chẳng ngán gì những ngày cuối năm!

Dưới đây là vài mẹo dọn nhà đón tết mà các chị em có thể tham khảo:

Vào những ngày cận tết, gần như gia đình nào cũng nhộn nhịp với hoạt động dọn dẹp nhà cửa. Ai cũng muốn nhà mình thật sạch sẽ, gọn gàng vào ngày đầu năm. Tuy nhiên, nhiều người lại rất vất vả dọn dẹp nhà cửa do quá nhiều đồ đạc hoặc lâu không dọn dẹp.

Với những chiếc salon bọc vải hoặc nhung, bạn có thể pha loãng cồn rồi dùng bàn chải chải sạch rồi sấy khô. Nếu trên bề mặt salon có vết bẩn, bạn có thể dùng khăn thấm hỗn hợp sôđa với nước sạch để lau.

Đây là thao tác mà bạn cần phải lưu ý hàng đầu, giúp ngôi nhà của gia đình bạn trở nên gọn gàng. Nếu gia đình bạn có nhiều đồ lặt vặt, bạn có thể sắp xếp chúng vào một góc sao cho thật gọn gàng.

Nếu bàn ghế làm bằng gỗ, bạn có thể dùng giẻ sạch chấm vào sữa tươi, sau đó lau chùi và dùng nước sạch lau lại một lần nữa.

3. Lau chùi tủ lạnh

Để làm sạch tủ lạnh từ bên ngoài, bạn hãy dùng khăn mềm, thoa chút kem đánh răng để lau chùi.

Ở bên trong tủ lạnh, để có thể hạn chế mùi hôi, bạn chỉ cần đặt vào trong tủ lạnh những lát chanh thái mỏng hoặc một miếng bánh mì. Đây là cách khử mùi vô cùng hiệu quả. Khi lau bên trong tủ, các bạn có thể dùng baking soda và nước để lau tủ lạnh. Đồng thời các thực phẩm trước khi cho vào tủ lạnh bạn nên bọc lại cẩn thận để hạn chế mùi của chúng.

4. Làm mới đồ bằng gỗ

Với sàn nhà hay phòng bằng gỗ, bạn dùng nước muối lau lên bề mặt sẽ giúp tăng độ bền và chống bị mục cực hiệu quả. Các đồ đạc khác, bạn nhỏ sáp lên và dùng khăn mềm lau sạch bề mặt, nếu có vết nứt trên đồ đạc bằng gỗ, bạn đổ một ít dầu cá lên chỗ có vết nứt, sau một ngày một đêm lau sạch bằng khăn ướt, vết nứt sẽ không còn.

5. Lau gương sạch bóng

Lau gương sạch bóng!

Cắt khoai tây thành 1 khoanh dày, chà xát lên mặt gương, sau đó lấy giấy báo đã vờ nát lau lên, mặt gương sẽ sạch sẽ, sáng bóng như mới, thoải mái cho bạn làm đẹp đấy nhé!

6. Làm sạch lò vi sóng

Lò vi sóng sử dụng lâu sẽ có thức ăn, vết bẩn bám vào thành và các mặt của lò. Để làm sạch bạn cho giấm, nước vào một chén dùng được trong lò vi sóng. Đặt chén vào trong lò, chỉnh nhiệt độ lò ở mức nóng cao, để vậy trong khoảng 5 phút.

Sau đó bạn tắt lò vi sóng, hơi nước từ chén giấm tỏa ra làm mềm các vết bẩn bên trong lò, khi đó bạn lấy chén giấm ra và lau chùi bên trong lò dễ dàng hơn. Bạn có thể dùng chanh để thay thế giấm, hương chanh còn có tác dụng giúp khử mùi thức ăn lâu ngày trong lò rất tốt.

7. Làm sạch sofa bằng vải

Vệ sinh sofa sạch sẽ và thơm tho!

Với sofa có lớp bọc làm bằng vải hoặc nhung, bạn hãy pha loãng cồn với nước, sử dụng một bàn chải nhúng vào nước cồn sau đó chải đều lên bề mặt ghế sofa. Mặt vải của ghế bị ướt, bạn sử dụng máy sấy tóc sẽ giúp làm khô nhanh hơn.

Nếu có nước trái cây dính lên mặt vải, bạn lấy ít soda pha với nước rồi chà lên vết bẩn sẽ làm sạch vết bẩn dễ dàng.

8. Làm sạch đồ dùng bằng inox

Nồi chảo hay các đồ dùng bằng inox muốn làm sạch, bạn lấy một miếng vải hoặc khăn mềm sợi nhỏ thấm một ít giấm hoặc chanh, chùi nhiều lần lên đồ dùng bằng inox, nhất là những chỗ bị cháy hay có vết bẩn cứng đầu, đồ dùng sẽ sạch bóng ngay, áp dụng hiệu quả với bình đun siêu tốc với vỏ bằng inox.

9. Giảm vết bẩn cho phòng bếp

Lấy túi nilon dùng để đựng thực phẩm bạn dán lên các mặt tường gần khu vực nấu ăn. Khi thức ăn, dầu mỡ bắn ra trong quá trình đun nấu thay vì dính vào mặt tường sẽ bám vào lớp nilon này.

Khi bạn vệ sinh phòng bếp chỉ cần lấy lớp nilon này đi thay bằng lớp mới cực tiện dụng. Hơn nữa, nilon trong suốt khi dán lên tường không làm mất nét đẹp vốn có của căn bếp nhà bạn.

10. Cọ rửa sàn nhà vệ sinh

Đối với sàn nhà vệ sinh, nơi luôn ẩm ướt thì việc xuất hiện các vết bám bẩn là điều không thể tránh khỏi. Hãy bắt tay ngay vào lau chùi sàn nhà vệ sinh thật sạch bóng để đón tết nào!

Đối với các vết bẩn đã bị ố vàng, bạn hãy pha muối ăn vào nước lau sàn nhà vệ sinh. Đổ hỗn hợp này lên sàn trong 15 phút và dùng nước để xả lại thật sạch để loại bỏ đi vết bẩn cùng với lớp xà phòng của nước lau sàn. Nhớ thật cẩn thận khi bước vào nhà vệ sinh còn đang ẩm ướt để tránh tình trạng bị trượt chân.

Còn đối với lớp rỉ sét do bị oxi hóa, bạn có thể sử dụng giấm trắng với nước nóng rồi lau lại thật sạch. Nếu không có giấm bạn nên sử dụng chanh, vì trong chanh có lượng axit khá mạnh và chà lên nơi bị rỉ sét. Đợi khoảng 5 phút và dùng khăn lau sạch, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy lớp rỉ sét đã biến mất rồi đấy.

11. Vệ sinh rèm cửa

Hút bụi và giặt sạch rèm cửa!

Rèm cửa là vật dùng để trang trí cho ngôi nhà của bạn thêm sinh động và đẹp đẽ hơn. Dựa trên chất liệu mà bạn có thể đưa ra được cách giặt và dụng cụ vệ sinh rèm cửa khác nhau phù hợp, đảm bảo cho rèm không bị hư hại trong quá trình vệ sinh.

Nếu rèm có chất liệu mỏng, bạn có thể dùng máy hút bụi hút sạch bụi bẩn và vệ sinh bằng hơi nước. Đối với loại vải cotton hoặc vải lanh, bạn nên giặt vào những ngày cuối tuần và để chế độ giặt, sấy ở mức thấp. Đồng thời, hãy phơi rèm của bạn ở nơi khô tháng và tránh ánh nắng mặt trời nếu chất vải mỏng. Còn nếu vải thuộc chất liệu mắc tiền thì bạn nên đem rèm ra tiệm giặt ủi chuyên nghiệp.

12. Đánh bóng sàn nhà

Lau chùi sạch bóng cho sàn nhà!

Để sàn nhà sáng bóng như mới đón Tết bạn không thể dùng nước lau nhà thông thường được. Chỉ cần những mẹo sau sẽ giúp sàn nhà đẹp như mới:

- Làm trắng gạch men: khi gạch men đã bị ố vàng bạn hãy lau sạch qua bằng xà phòng. Sau đó rắc muối hột lên, dội nước sôi nấu với giấm vào. Cách làm này sẽ không làm bỏng gạch men mà

- Đánh bóng gạch hoa: bạn chịu khó lau 2 lần để đạt hiệu quả mong muốn. Đầu tiên bạn lau bằng nước sôi có pha javel, rồi lau sạch lần nhất. Lần hai bạn bạn dùng miếng giẻ tẩm ít dầu ăn để chùi. Bảo đảm bạn sẽ ngạc nhiên.

- Làm mới sàn gỗ: chỉ cần thêm một ít dầu gội trẻ em vào nước lau sàn, bạn sẽ thấy sàn gỗ sáng bóng ngay.

Trên đây là tổng hợp những mẹo dọn nhà đón Tết siêu sạch và khoa học. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ phần nào giúp quá trình dọn dẹp nhà cửa đón tết của chị em được suôn sẻ và nhẹ nhàng hơn nhé! Đồng thời cũng xin kính chúc các chị em có một mùa Tết thật đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nhé!