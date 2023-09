Trong lúc ra vườn tưới rau, anh Bình bất ngờ phát hiện một đứa trẻ còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên bờ ao, cạnh đó còn có một túi nilon đựng nhau thai.

Theo thông tin đăng tải trên Zing, hôm qua (7/9) người dân phường An Bình (thị xã An Khê, Gia Lai) phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi cạnh bờ ao.

Ông Võ Văn Thảo, Chủ tịch UBND phường An Bình cho hay, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 7/9, anh Nguyễn Thanh Bình (tổ dân phố 3, phường An Bình, thị xã An Khê) tưới rau phía sau vườn thì phát hiện một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn, trên người không mặc quần áo nằm ở bờ ao. Bên cạnh bé còn có một túi nilon đựng nhau thai.

Ngay sau đó, anh Bình đưa bé vào nhà nhờ hàng xóm chăm sóc và báo cáo cho chính quyền địa phương. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã cho người đến kiểm tra sức khỏe bé trai và lập biên bản vụ việc.

Hiện cháu bé đang được gửi ở gia đình chị Nguyễn Thị Thương (cũng trú tại tổ dân phố 3, phường An Bình) chăm sóc. Sau khi được thăm khám, sức khỏe cháu bé đã ổn định hơn nhiều.

