Mẹ nghẹn ngào hôn lên trán con trai 4 tuổi qua đời đúng ngày sinh nhật: 'Con tặng lại giác mạc để giúp người khác tìm lại ánh sáng nhé'

Xã hội 02/01/2019 14:56

Bé trai 4 tuổi không may qua đời vào đúng ngày sinh nhật, gia đình đã quyết định hiến giác mạc của em cho những người kém may mắn hơn khiến ai nấy vô cùng xúc động và cảm phục.

Mới đây, câu chuyện cậu bé 4 tuổi hiến giác mạc sau khi qua đời gây xúc động mạnh với nhiều người. Vào đúng ngày sinh nhật, bé M.R. ở Phú Thọ bất ngờ bị tai nạn giao thông, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng tổn thương não, phổi bị dập. Dù các bác sĩ đã tích cực cứu chữa, thần may mắn đã không mỉm cười với cậu bé.

Nén nỗi đau, gia đình cậu bé đã bày tỏ nguyện vọng được hiến giác mạc của em để mang lại ánh sáng cho những người thiếu may mắn khác. Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm điều phối hiến ghép mô tạng Quốc gia và Ngân hàng mắt (Bệnh viện Mắt Trung ương) đã cử cán bộ đến Phú Thọ thực hiện ca lấy giác mạc.

Anh T. và chị K. (cha mẹ bé M.R.) hiện đang làm việc ở Nhật Bản đã nhanh chóng trở về Việt Nam. Thời khắc anh chị gặp mặt con cũng chính là lúc phải nói lời từ biệt. Dù rất đau đớn khi thấy con trai nhỏ đang thoi thóp trên giường bệnh, sự sống được duy trì bằng máy thở, anh T. cũng phải chấp nhận sự thật. Anh tâm niệm phải làm gì đó để cái chết của con không hoàn toàn vô nghĩa.

"Cháu đã không còn khả năng duy trì sự sống. Hiện chỉ còn duy trì lay lắt bằng máy thở. Nguyện vọng của bố mẹ cháu là hiến giác mạc của cháu cho ai cần. Mong mọi người biết ai cần, hoặc bệnh viện nào cần thì cho em xin liên lạc. Em cảm ơn!", dòng trạng thái trên trang cá nhân của bố bé M.R. khiến người đọc cảm động xen lẫn khâm phục.

Mẹ nghẹn ngào hôn lên trán con trai 4 tuổi qua đời đúng ngày sinh nhật: 'Con tặng lại giác mạc để giúp người khác tìm lại ánh sáng nhé' - Ảnh 1

'Chiến binh của mẹ, giờ con hãy tặng lại giác mạc để giúp những người khác tìm lại ánh sáng nhé, chàng trai', mẹ bé trai hôn tạm biệt con lần cuối - Ảnh: Zing

Điều khiến mọi người xót xa hơn hết hết thảy chính là M.R. giã từ cuộc đời vào đúng ngày sinh nhật tròn 4 tuổi của em. Bánh nến đã chuẩn bị đầy đủ, người thân cùng tề tựu chuẩn bị chúc mừng sinh nhật bé, ai ngờ niềm vui bỗng hóa nỗi đau đớn không gì có thể bù đắp được.

Khi em qua đời, quyết định hiến giác mạc đã được toàn thể gia đình đồng ý. Thạc sĩ Nguyễn Hữu Hoàng (Ngân hàng Mắt Trung ương) người trực tiếp lấy giác mạc của bé trai cho biết, anh sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc mẹ bé trai ôm hôn tạm biệt con. "Chiến binh của mẹ, giờ con hãy tặng lại giác mạc để giúp những người khác tìm lại ánh sáng nhé, chàng trai", người mẹ thủ thỉ tâm sự. Hình ảnh xúc động khiến những người chứng kiến không khỏi rơi nước mắt vì cảm động và khâm phục.

Ngoài giác mạc, gia đình bé trai còn muốn hiến tạng của con để cứu thêm được nhiều người khác, tuy nhiên vì bé còn quá nhỏ nên không thể thực hiện được.

Tính đến nay, M.R. là trường hợp nhỏ tuổi nhất hiến giác mạc sau khi qua đời. Sau khi tiếp nhận, giác mạc của bé trai đang được bảo quản tại Ngân hàng mắt.

Ngày 1/1/2019, một giác mạc của cháu bé đã được ghép cho một thanh niên 20 tuổi ở Thanh Hóa. Sắp tới, một ca ghép tương tự cũng sẽ được thực hiện, cho một người bệnh nữa cũng ở độ tuổi 20 và bị loạn dưỡng giác mạc.

Mẹ của cô bé 12 tuổi hiến giác mạc khi qua đời: "Mong muốn giác mạc sẽ được hiến cho 2 em bé, để nhận các bé làm con nuôi"

Mẹ của cô bé 12 tuổi hiến giác mạc khi qua đời: "Mong muốn giác mạc sẽ được hiến cho 2 em bé, để nhận các bé làm con nuôi"

Trong tột cùng đau đớn vì mất đi cô con gái bé bỏng chỉ mới 12 tuổi, cô Vân vẫn khao khát để con mình được sống bằng những cách khác. Đôi giác mạc của em đã được lưu giữ lại và nay mai sẽ mang lại nguồn sáng cho 2 bệnh nhân mù lòa.

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