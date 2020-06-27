Mẹ mua bộ quần áo 'phong cách Hàn Quốc' cho con trai mặc và cái kết 'siêu phèn' khiến dân tình cười ná thở

Trót tin vào lời hứa hàng y hình, bà mẹ trẻ mua hàng online nhận cái kết đắng lòng thế này đây.

Mua hàng online là chủ đề luôn nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mỗi lần thấy ai đó ngậm trái đắng vì mua hàng một đằng nhận hàng một nẻo, người xem lại được dịp cười lăn cười bò. Tất cả những ai trót đặt hi vọng quá nhiều vào lời hứa "hàng y hình" chỉ còn biết ngậm ngùi đau khổ mà thôi.

Mới đây, một màn mua hàng online đã khiến dân tình quan tâm và bàn tán không ngớt. Người mẹ đặt mua bộ quần áo màu xanh lá mạ phong cách Hàn Quốc cho con trai. Bộ đồ này quả thật rất hợp với thời tiết mùa hè, chỉ cần xỏ thêm đôi sandal là có thể tự tin ra biển được rồi. Thấy người mẫu nhí trong ảnh mặc đẹp quá nên bà mẹ rất háo hức được nhìn ngắm con trai trong bộ quần áo dễ thương.

Bộ đồ mẫu nhí mặc rất đáng yêu, mang đậm phong cách Hàn Quốc - Ảnh: FB

Thế nhưng đời không như là mơ, giấc mộng đẹp nhanh chóng tan biến khi người mẹ cầm trên tay bộ quần áo được shop giao. Cũng là màu xanh lá mạ, cũng là quần đùi áo ngắn tay mà sao khác biệt lớn đến thế.

Bộ đồ mà khổ chủ nhận được có chất liệu vải và đường may khác hoàn toàn với ảnh mẫu. Nhiều người cho biết shop "treo đầu dê bán thịt chó", đăng ảnh hàng sang-xịn-mịn nhưng khi giao cho khách lại là hàng may nhái chất lượng siêu thấp.

Còn sản phẩm mà khổ chủ nhận được chỉ được may nhái với chất lượng thấp, cộng thêm vẻ mặt cau có của em bé đã tạo nên tổng thể cực hài hước - Ảnh: FB

Chỉ sau nửa ngày đăng tải, câu chuyện mua hàng qua mạng nhận được hơn 20.000 lượt thích và hàng ngàn bình luận hài hước: "Trông có chán đời không cơ chứ, tay cầm thêm tập vé số nữa là đúng bài"; "Tuy không được đẹp như ảnh mẫu nhưng nhìn vẫn đáng yêu mà"; "Nhìn thằng nhỏ mặc bộ đồ mà quạo dễ sợ"; "Huhu sao mẹ nói mặc vào nhìn như trai Hàn Quốc"; "Em bé đáng yêu lắm luôn á, chẳng qua do bộ đồ bị may nhái với không chụp qua app, chỉnh sửa photoshop thôi"; "Người ta mang sandal, đội nón cói, còn mẹ bắt con đội nón bông, mang dép tổ ong thì sang kiểu gì được. Thôi tôi cười tiếp đây"...

Order chiếc áo choàng lông kiêu sa hồng phấn, chị gái khóc một dòng sông khi nhận về món hàng trông như "vịt trụi lông" Hội chị em vỗ vai an ủi chủ nhân chiếc váy thảm họa rằng: Chắc là do "cơ địa" của váy nên thay đổi chỗ ở là nó co hết cả lông thôi (!)

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-mua-bo-quan-ao-phong-cach-han-quoc-cho-con-trai-mac-va-cai-ket-sieu-phen-khien-dan-tinh-cuoi-na-tho-364750.html