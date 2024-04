Theo công an, Vi không có công việc ổn định và được bạn trai chu cấp tiền bạc. Về căn hộ cao cấp ở chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh) - nơi giam giữ 2 bé gái bị mất tích được xác định là do Vi thuê.

Theo đó, Vi thuê căn hộ trên từ ngày 3-4 với giá 18 triệu đồng/tháng. Mục đích Vi thuê được xác định là sau khi bắt cóc 2 bé gái sẽ đưa về đây giam giữ.

Phạm Huỳnh Nhật Vi trước và sau khi bị bắt - Ảnh: Tiền Phong

Quá trình điều tra, Vi cũng khai chọn căn hộ cao cấp ở chung cư Saigon Pearl vì đây là nơi an toàn, an ninh và cũng tránh cơ quan chức năng phát hiện. Riêng về động cơ bắt giữ 2 cháu bé, công an vẫn đang điều tra làm rõ.