Người mẹ bỏ con trước cổng chùa để đi xây dựng hạnh phúc mới. Trong bức thư để lại, cô viết: 'Con đi phá bỏ mà cái thai lớn quá không phá được nên con uất ức mà đẻ nó ra'.

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ thông tin về trường hợp mẹ bỏ con ở khu vực chùa Nại Khê, xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Bên cạnh đứa trẻ có một lá thư được cho là của người mẹ với nội dung đau khổ, uất ức: "Con xin thầy hãy cứu vớt con do con tin nhầm, yêu nhầm người. Con đã lỡ có thai, người đàn ông đó không cưới con không có trách nhiệm gì bỏ đi. Bỏ lại con với cái thai trong bụng. Con đi phá bỏ mà cái thai lớn quá không phá được nên con uất ức mà đẻ nó ra.

Bé trai bị bỏ rơi trước cổng chùa - Ảnh: Internet

Con tính bỏ nó ở gầm cầu gần công ty cho nó chết đi nhưng vì con sợ pháp luật sẽ truy cứu nên con bỏ lại nơi cổng chùa này. Mong rằng thầy nào nhặt được bé nuôi bé, đó là phúc phận của bé. Còn con sẽ làm lại cuộc đời, con không muốn gặp lại đứa bé này nữa vì đó là quá khứ đau buồn con sẽ quên đi tất cả xây dựng hạnh phúc mới.

Lý do mà con bỏ lại nơi đây là vì con thấy chùa nằm heo hút vắng vẻ ít người qua lại. Đây là tâm nguyện của con, xin cảm ơn tất cả. Người đau khổ".

Lá thư người mẹ để lại - Ảnh: Internet

Ông Nguyễn Quý Bình, Chủ tịch xã Tiên Tiến xác nhận với Báo Dân Sinh, trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp bé trai bị bỏ rơi tại chùa Nại Khê vào tối 28/7. Em bé nặng khoảng 2,7kg, sức khỏe tốt.

Hiện em bé đang được nhà chùa chăm sóc. Nhiều người dân biết tin cũng đã đến ủng hộ bỉm, sữa. Chính quyền địa phương đã phát thông báo tìm nhân thân cho em bé. Nếu quá thời gian quy định vẫn không có ai đến nhận, phía xã sẽ xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

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