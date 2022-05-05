Mâu thuẫn khi tính tiền tại quán karaoke, khách nam bị bắt trói, đánh đập

Xã hội 05/05/2022 08:47

Xảy ra mâu thuẫn trong lúc tính tiền tại quán karaoke ở Bình Dương, một khách hát bị nhóm người của quán bắt trói, đánh đập rồi bỏ nạn nhân tại một khu đất trống.

Theo báo Công an TP.HCM đưa tin, ngày 4/5, Công an TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Trần Thanh Hải (40 tuổi, ngụ khu phố 6, phường Vĩnh Tân, TX.Tân Uyên), Dương Minh Hoàn (27 tuổi, quê Gia Lai) và Phạm Văn Bé Ba (30 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Được biết, nhóm đối tượng đã bắt trói, đánh đập một khách nam sau khi xảy ra mâu thuẫn với nữ thu ngân tại một quán karaoke.

Theo điều tra ban đầu, lúc 23 giờ ngày 29/4, anh N.T.H. (33 tuổi, quê Đắk Lắk) cùng bạn bè đến quán karaoke Minh Trâm 3 để hát. Đến rạng sáng 30/4, nhóm khách ngưng hát, anh H. ra quầy tính tiền thì xảy ra lời qua tiếng lại với Nguyễn Thị Thu Th. (thu ngân của quán). Lúc này, anh H. làm đổ màn hình máy tính tiền nên chị Th. điện thoại cho Hải (quản lý của quán karaoke).

Mâu thuẫn khi tính tiền tại quán karaoke, khách nam bị bắt trói, đánh đập - Ảnh 1
Ba đối tượng bị cơ quan công an tạm giữ - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Theo thông tin của Vietnamnet, một lúc sau, Hải cùng Hoàn và Ba đến quán vây đánh anh H. khiến anh này phải bỏ chạy ra bãi đất trống gần đó, tuy nhiên bị nhóm này đuổi theo giữ lại. 

Tiếp đó, Hải dùng ô tô 7 chỗ cùng đồng bọn kéo anh H. lên xe rồi chở về quán karaoke Minh Trâm 1 gần đó. Trong lúc đang di chuyển, anh H. mở cửa xe bỏ chạy thì bị nhóm này bắt lại, trói 2 tay rồi đánh đập, khống chế đưa về một căn nhà nằm trước quán karaoke Minh Trâm 1, sau đó bỏ nạn nhân lại tại một khu đất trống ở phường Vĩnh Tân.

Qua truy xét, cơ quan công an đã tạm giữ các đối tượng để điều tra.

NÓNG: Hà Nội cho phép mở cửa lại dịch vụ karaoke, vũ trường,... từ ngày 8/4

NÓNG: Hà Nội cho phép mở cửa lại dịch vụ karaoke, vũ trường,... từ ngày 8/4

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa thông tin, các dịch vũ như karaoke, quán bar, massage… sẽ được phép hoạt động trở lại từ 0h ngày 8/4 với điều kiện đáp ứng được quy định phòng chống dịch.

Xem thêm
Từ khóa:   quán karaoke đánh đập khách quản lý karaoke đánh đập khách quản lý karaoke trói đánh khách

TIN MỚI NHẤT

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 29 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 2 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 4 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?