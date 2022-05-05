Xảy ra mâu thuẫn trong lúc tính tiền tại quán karaoke ở Bình Dương, một khách hát bị nhóm người của quán bắt trói, đánh đập rồi bỏ nạn nhân tại một khu đất trống.

Theo báo Công an TP.HCM đưa tin, ngày 4/5, Công an TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Trần Thanh Hải (40 tuổi, ngụ khu phố 6, phường Vĩnh Tân, TX.Tân Uyên), Dương Minh Hoàn (27 tuổi, quê Gia Lai) và Phạm Văn Bé Ba (30 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Được biết, nhóm đối tượng đã bắt trói, đánh đập một khách nam sau khi xảy ra mâu thuẫn với nữ thu ngân tại một quán karaoke.

Theo điều tra ban đầu, lúc 23 giờ ngày 29/4, anh N.T.H. (33 tuổi, quê Đắk Lắk) cùng bạn bè đến quán karaoke Minh Trâm 3 để hát. Đến rạng sáng 30/4, nhóm khách ngưng hát, anh H. ra quầy tính tiền thì xảy ra lời qua tiếng lại với Nguyễn Thị Thu Th. (thu ngân của quán). Lúc này, anh H. làm đổ màn hình máy tính tiền nên chị Th. điện thoại cho Hải (quản lý của quán karaoke).

Ba đối tượng bị cơ quan công an tạm giữ - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Theo thông tin của Vietnamnet, một lúc sau, Hải cùng Hoàn và Ba đến quán vây đánh anh H. khiến anh này phải bỏ chạy ra bãi đất trống gần đó, tuy nhiên bị nhóm này đuổi theo giữ lại.

Tiếp đó, Hải dùng ô tô 7 chỗ cùng đồng bọn kéo anh H. lên xe rồi chở về quán karaoke Minh Trâm 1 gần đó. Trong lúc đang di chuyển, anh H. mở cửa xe bỏ chạy thì bị nhóm này bắt lại, trói 2 tay rồi đánh đập, khống chế đưa về một căn nhà nằm trước quán karaoke Minh Trâm 1, sau đó bỏ nạn nhân lại tại một khu đất trống ở phường Vĩnh Tân.

Qua truy xét, cơ quan công an đã tạm giữ các đối tượng để điều tra.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mau-thuan-khi-tinh-tien-tai-quan-karaoke-khach-nam-bi-bat-troi-danh-dap-466400.html