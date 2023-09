Sau khi bán xe máy, Lê Tuấn Anh báo tin giả bị cướp để qua mặt gia đình. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đang hoàn tất hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Tuấn Anh (SN 1993, trú ấp 3, Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) vì hành vi báo tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Mang xe đi bán, nam thanh niên báo bị cướp để qua mặt gia đình - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc

Công Lý đưa tin, ngày 12/10 vừa qua, Lê Tuấn Anh đến Công an phường Tam Phước, TP. Biên Hòa trình báo bị cướp tài sản.

Theo lời khai, khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, Tuấn Anh điều khiển xe máy đi từ đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân về hướng phường Tam Phước, TP Biên Hòa. Khi đến đoạn đường vắng thuộc tổ 3, KP. Long Đức 2, phường Tam Phước, nam thanh niên bị 6 đối tượng đi 3 xe máy áp sát dùng dao kề vào cổ.

Một đối tượng trong nhóm còn dùng súng khống chế ép Tuấn Anh chở hắn vào hẻm cụt vắng người rồi lục soát để lấy tài sản. Các đối tượng thấy anh ta không có tài sản gì đáng giá nên dùng gạch đập 3 phát vào lưng rồi cướp chiếc xe tẩu thoát.

Vào cuộc điều tra, Công an TP. Biên Hòa xác định lời khai của Lê Tuấn Anh là giả. Do tham gia bán hàng đa cấp và cần tiền tiêu xài, Tuấn Anh đã bán xe máy cho một người không rõ lai lịch thông qua mạng xã hội với giá 8 triệu đồng. Sợ bị gia đình la mắng, nam thanh niên đến Công an phường Tam Phước, TP. Biên Hòa trình báo bị cướp.

