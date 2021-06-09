Màn ‘cà khịa’ cực gắt của bậc thầy bán hàng Nguyễn Vĩnh Cường về ‘lịch trình của một thanh niên ‘THÀNH CÔNG’ thời 4.0’

Xã hội 09/06/2021 06:21

Nguyễn Vĩnh Cường, chuyên gia Marketing và đào tạo hệ thống bán hàng đỉnh cao Việt Nam đã có những tiết lộ về lịch trình một ngày của một thanh niên ‘thành công’ thời 4.0.

Mới đây, anh Nguyễn Vĩnh Cường – một chuyên gia Marketing và đào tạo hệ thống bán hàng đỉnh cao tại Việt Nam đã có chia sẻ về lịch trình một ngày của một thanh niên "thành công" thời 4.0. Bài chia sẻ về “bí quyết thành công” nhưng lại bội thu những cái “haha” ngập trang facebook, bài viết hiện đang thu hút rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

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Chuyên gia Nguyễn Vĩnh Cường - Ảnh: FBNV

Theo chuyên gia Nguyễn Vĩnh Cường, lịch trình của một thanh niên "thành công" thời 4.0 như sau:

- Sáng sớm phải đăng lên Facebook một cái ảnh tập thể dục hoặc đạp xe. Kể cả không tập thì lấy ảnh cũ ra đăng hoặc diễn để chụp, bởi đó là phong cách sống của người thành công.

- Đầu giờ sáng sẽ đăng lên Tiktok một clip nói chuyện đạo lý, cách làm người tốt

- Nắng lên tới ngọn cau thì sẽ đăng một bài về cách vươn đến thành công và hành động bất chấp nỗi sợ hãi

- Trưa sẽ check in ở một nơi sang chảnh đăng kèm với ảnh bàn ăn có những món ăn của người giàu

- Buổi chiều lên Youtube với một clip được gọi là "lan toả giá trị"

- Cuối giờ chiều sẽ viết một bài kiểu như "Thật tuyệt vời hôm nay mình được gặp chị XXX anh YYY để làm dự án ZZZ và đã có 1 mớ tiền...". Tất nhiên, luôn kèm theo một lời mời chào tham gia vào một hệ thống gì đó mà nghe nói không cần làm gì vẫn có nhiều tiền.

- Tối lên tiếp clip Tiktok và đăng một bài dài lên Facebook về triết lý thành công. Đôi khi sẽ là bài về lẽ sống (tất nhiên là cũng copy giống như những bài khác)

- Muộn muộn sẽ lên một bài kiểu như: Làm đúng công thức AAA sẽ ra kết quả BBB và khoe tiền về tài khoản. Tất nhiên, tin nhắn tiền về sẽ được chế tạo bằng hệ thống tạo tin nhắn giả.

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Muốn có bao nhiêu trong tài khoản là có được bấy nhiêu, một cách dễ dàng - Ảnh: FBNV

- Cuối cùng, quan trọng nhất: Trước khi đi ngủ nhắn với một người "Cho em lùi lịch trả nợ" và nhắn với một người khác "Cho em vay ít tiền được không?"

Kết bài, chuyên gia Nguyễn Vĩnh Cường tiết lộ “bí quyết” về giấc ngủ của thanh niên “thành công” là lên giường, đi ngủ và mơ về giấc mơ giàu có để mai có sức đi nói dối tiếp. Cuối câu anh còn mỉa mai: “Có mệt không các em?”

Có thể dễ dàng nhận thấy đây là kịch bản quen thuộc của nhiều bạn trẻ “không làm mà đòi có ăn”. Bên dưới bài đăng, nhiều người “cười ra nước mắt” với lịch trình dày đặc này của thanh niên “thành công”. Hoa hậu doanh nhân Việt Nam Đặng Bảo Trâm cũng tham gia “cà khịa”: “Cái đồ không có nổi 1000 tỷ”.

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Hoa hậu doanh nhân Đặng Bảo Trâm 'cà khịa' - Ảnh: FBNV

Nguyễn Vĩnh Cường là một chuyên gia về Marketing và đào tạo hệ thống bán hàng đỉnh cao tại Việt Nam, góp phần đưa những thương hiệu khá nổi tiếng từ con số 0 lớn mạnh đi vào thị trường. Đem doanh số khủng khiếp cho các thương hiệu từ việc kinh doanh Online và bán hàng hệ thống.

Ngoài việc xây dựng hệ thống kinh doanh, huấn luyện đội ngũ bán hàng online cũng như offline, anh còn huấn luyện những kỹ năng mềm và tư duy giúp các chủ doanh nhân và đội ngũ của mình chất lượng hơn từ kỹ năng đến khả năng.

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