Lý giải nguyên nhân khiến gia đình ở Kon Tum nhập viện đêm 29 Tết sau khi ăn lá cây hàng xóm cho

Cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân khiến anh Lương Văn Ọt (trú tại Kon Tum) cùng vợ và chị gái phải nhập viện vào đêm 29 Tết, sau khi ăn nắm lá cây lạ do hàng xóm cho.

Trao đổi với VietNamNet, sáng 28/1, ông Đỗ Ngọc Hòa - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum, cho biết cơ quan này đã xác định được nguyên nhân khiến gia đình anh Lương Văn Ọt (trú tại xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi) phải nhập viện cấp cứu trong đêm 29 Tết.

Theo ông Hòa, bước đầu, cơ quan chức năng xác định anh Ọt cùng vợ và chị gái ăn nhằm phải lá thương lục, dân gian còn gọi là sâm voi.

"Củ của cây thương lục to bằng cổ tay, rất giống củ sâm và có tác dụng chữa bệnh trong Đông y nhưng cũng có độc tính. Bà con không nên dùng các loại lá, cây, rau rừng... chưa qua kiểm chứng tránh gây hậu quả đáng tiếc" - ông Hòa khuyến cáo.



Lá thương lục mà hàng xóm cho anh Ọt - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin Zingnews, khoảng 18h ngày 20/1, gia đình anh Lương Văn Ọt (trú tại thôn 5, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) được một người hàng xóm cho một bó lá rừng lạ (gọi là sâm) để về ăn. Sau đó, vợ chồng anh Ọt gọi thêm chị gái là bà Lương Thị Hường sang để dùng cơm với gia đình.

Sau khi ăn xong khoảng 30 phút, cả 3 người đều có triệu chứng trào ngược dạ dày, liên tục nôn ói và được đưa đi nhập viện cấp cứu trong đêm.

Theo Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi, vợ chồng anh Ọt và bà Hường bị ngộ độc thức ăn dẫn đến viêm dạ dày, ruột và đại tràng. Hiện các bác sĩ chưa xác định được nguồn gốc nhiễm trùng.

Anh Lương Văn Ọt cho biết, trước khi bị ngộ độc, anh ăn phải lá của bà M. (một người hàng xóm) đem cho gia đình. Khi cho lá, bà M. nói với gia đình là sâm rừng. Ngoài ra, bà M. còn cho gia đình anh thêm hạt giống để gieo trồng với hình dạng dài, hạt màu đen đậm. “Tôi thấy lá rừng này ăn xong bị ngộ độc ngay. Rất may, 2 đứa con nhỏ của gia đình không ăn”, anh Ọt cho biết.

Hiện sức khỏe của hai vợ chồng anh và chị gái tạm thời ổn định.

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