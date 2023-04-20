Long An: Xử phạt người đàn ông đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn

Với hành vi đi xe đạp tham gia giao thông khi trong người có nồng độ cồn, ông T. bị xử phạt 750.000 đồng, khi nộp phạt xong mới được giao trả lại phương tiện.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 20/4, Công an huyện Châu Thành, Long An cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.V.T (67 tuổi, ngụ ấp Thanh Hòa, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành) về hành vi đi xe đạp tham gia giao thông khi trong người có nồng độ cồn trên 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Với hành vi vi phạm này, ông T. bị xử phạt 750.000 đồng, khi nộp phạt xong cơ quan chức năng mới giao trả phương tiện cho T.

Tuy nhiên, đến nay ông T. vẫn chưa đến nhận quyết định vi phạm để thực hiện việc nộp phạt theo qui định.

Xe đạp của ông T. bị lực lượng chức năng tạm giữ - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Dẫn tin từ Vietnamnet, trước đó, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, lực lượng CSGT phát hiện ông T. đạp xe trên đường với biểu hiện say xỉn.

Lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện. Qua kiểm tra xác định, ông T. có nồng độ cồn 0,4 miligam/1 lít khí thở. Với mức vi phạm này, CSGT lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ chiếc xe đạp trị giá 1,4 triệu đồng vừa được ông T. mua ít hôm.

Theo Ban ATGT tỉnh Long An, thời gian qua, lực lượng CSGT trong toàn tỉnh tăng cường thực hiện chuyên đề tăng cường kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn, vẫn phát hiện rất nhiều trường hợp vi phạm.

Trong 3 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã xử phạt 3.045 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông với số tiền hơn 17,4 tỷ đồng. Số trường hợp vi phạm và tiền xử phạt cao tương đương năm 2022.

Cấp cứu bé trai 5 tuổi bị đứt lìa bàn tay sau tai nạn giao thông BV Chợ Rẫy đã khởi động quy trình báo động đỏ để kịp thời nối liền bàn tay bị đứt rời cho bé trai 5 tuổi sau tai nạn giao thông.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/long-an-xu-phat-nguoi-an-ong-i-xe-ap-vi-pham-nong-o-con-574637.html