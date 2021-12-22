Long An: Nam thanh niên xông vào tiệm cầm đồ khống chế chủ nhà để cướp tài sản, bị người dân vây bắt

Xã hội 22/12/2021 14:32

Một số người dân gần nhà nạn nhân cho biết, trước khi hành động, đối tượng cướp tài sản đã theo dõi gia đình nạn nhân.

Theo báo Lao động đưa tin, tối 21/12, một nam thanh niên đeo khẩu trang bất ngờ xông thẳng vào một tiệm cầm đồ ở phường 3, TP. Tân An, tỉnh Long An để khống chế chủ tiệm yêu cầu mở két sắt để cướp tài sản. Được biết, lúc này tại tiệm chỉ có nữ chủ nhà và con gái.

Tuy nhiên, 2 mẹ con chủ nhà phản kháng mạnh mẽ và vùng chạy thoát thân ra ngoài tri hô. Ngay sau đó, người dân xung quanh đã chạy đến vây bắt đối tượng. Khi bị vây, đối tượng đã quay vào trong tiệm cố thủ. Chỉ ít phút sau, lực lượng Công an Phường 3, Công an TP. Tân An có mặt. Sau gần 1 tiếng đồng hồ, đối tượng bị bắt, dẫn giải về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra.

Long An: Nam thanh niên xông vào tiệm cầm đồ khống chế chủ nhà để cướp tài sản, bị người dân vây bắt - Ảnh 1
Người dân vây bắt đối tượng xông vào tiệm cầm đồ khống chế cướp tài sản - Ảnh: Lao động

Theo một số người dân gần nhà nạn nhân cho biết, đối tượng cướp tài sản đã theo dõi gia đình nạn nhân. Trưa cùng ngày, đối tượng này đã đến phát tờ lấy thông tin xét nghiệm cho 4 gia đình bao gồm cả gia đình nạn nhân và hẹn đến tối quay trở lại lấy giấy.

Một số nhân chứng cũng cho biết, trước khi ra tay, đối tượng đi bộ một mình ngồi ngoài ghế đá nhà gần đối diện nhà nạn nhân để theo dõi tình hình.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

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