Cô gái quỳ trước xe BMW để cầu hôn "Em yêu anh, không yêu tài sản”, thái độ của chàng trai khiến nhiều người bất ngờ

Theo như hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội thì lúc này xuất hiện một cô gái trẻ đang cầm bó hoa đột ngột quỳ gối giữa đường, trước đầu một chiếc xe BMW màu xanh. Khi đó, tất cả những người đi đường đều vô cùng bất ngờ, không hiểu cô gái này đang muốn làm chuyện gì.

Hình ảnh bạn trai cầu hôn người mình yêu là chuyện chúng ta thường gặp nhiều trên mạng xã hội, tuy nhiên vào hôm 1/12 vừa qua, mạng xã hội Weibo của Trung Quốc xôn xao trước hình ảnh một cô gái đem hoa quỳ gối trước một chiếc ô tô sang để tỏ tình với chàng trai ngồi bên trong xe. Câu chuyện có vẻ như khá hiếm thấy này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

Khi tất cả mọi người còn đang lúng túng, cô gái trẻ bất ngờ hét lên với chàng trai đang ngồi trong ô tô: "Em yêu anh. Em không hề thích tài sản của anh. Là em yêu anh nên mới theo đuổi anh".

Màn tỏ tình bất ngờ này khiến nhiều người bắt đầu nhận ra câu chuyện là cô gái trẻ này có lẽ đã phải lòng một chàng thiếu gia giàu có và nhất quyết muốn theo đuổi anh, thậm chí không ngần ngại công khai tỏ tình với anh ngay giữa ban ngày, trước mặt rất nhiều người lạ như này. Tuy nhiên, thái độ và hành động của chàng trai ngồi trên chiếc BMW lại khiến nhiều người bất ngờ.

Có vẻ như chàng trai không hề thích cô gái này. Mặc cho cô gái cố gắng thể hiện tình cảm, thậm chí không ngại quỳ gối trước đầu xe, chàng trai vẫn không hề tỏ ra rung động. Anh vẫn ngồi im trên xe, không nói một lời nào, tỏ ra bất lực và khó chịu. Dù cô gái có liên tục la hét thì anh vẫn không đáp lại nửa lời.

Cảm thấy đang bị phớt lờ không chút hy vọng, cô gái đã nằm đè lên đầu xe của chàng trai. Cuối cùng, chàng trai cũng phản ứng lại, anh bất ngờ lái xe lùi lại một chút. Cô gái tưởng người mình yêu muốn xuống xe nên cũng bước lùi lại. Nào ngờ, chàng trai đột nhiên đánh lái rồi phóng xe đi thẳng, bỏ lại cô gái thẫn thờ, khóc lóc giữa đường với bó hoa vẫn còn trên tay.

Câu chuyện hiện vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, ai nấy đều cho rằng xưa nay “Trâu đi tìm cọc” chứ làm gì có chuyện “Cọc đi tìm trâu. Dù gì thì làm con gái cũng nên ý tứ hơn trong chuyện tỏ tình người mình yêu giữa chốn đông người như vậy.