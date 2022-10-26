Lời khai tường tận đầy kinh hoàng của nghi phạm sát hại người yêu cũ và tình địch vì ghen tuông ở Bắc Ninh

Xã hội 26/10/2022 08:44

Hoàng mua dao ở TP. Bắc Ninh, chờ quán gội đầu (nơi chị T. làm việc) vắng khách mới lao vào truy sát bạn gái cũ và người yêu của cô.

Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại Bắc Ninh, bắt nguồn từ chuyện ghen tuông, mâu thuẫn tình ái. Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bắc Ninh đang tạm giữ Phan Thanh Hoàng (19 tuổi, quê Tuyên Quang) để điều tra vụ án mạng khiến 2 người thương vong.

Theo đó, khoảng 20h ngày 24/10, tại một quán cắt tóc ở phố Nguyễn Gia Thiều (TP. Bắc Ninh), Hoàng đã dùng dao truy sát bạn gái cũ là Nguyễn Thị B. (19 tuổi, ngụ Tuyên Quang). Không chỉ vậy, trước đó, Hoàng đã truy sát bạn trai chị B..

Do vết thương nặng, chị B. nằm bất động và tử vong sau đó. Nam thanh niên còn lại được đưa đi cấp cứu do nguy kịch. Sau khi gây án, nghi phạm ngồi xuống khu vực gần hiện trường đợi lực lượng chức năng tới bắt giữ.

 

Lời khai tường tận đầy kinh hoàng của nghi phạm sát hại người yêu cũ và tình địch vì ghen tuông ở Bắc Ninh - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ án mạng ở Bắc Ninh - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin của Vietnamnet, trước đây, đối tượng Hoàng chưa từng có tiền án hình sự, gia đình thuần nông. Bố mất cách đây 5 năm khi em gái út mới sinh được 1 tuần nên Hoàng khá thương em.

Trong lúc yêu nhau nhưng Hoàng và chị T. thường xuyên nhắn tin chửi nhau. Do có thời gian nhiều mâu thuẫn, chị T. quen biết với anh Hoàng Xuân D. (quê ở Cẩm Khê, Phú Thọ). Sau đó, Hoàng thường xuyên ghen tuông và đánh đập nên chị T. quyết tâm chia tay.

Hoàng nhiều lần níu kéo nhưng bất thành. Ngày 1/9, Hoàng lên mạng xã hội tải 1 clip của một nữ giới hở vùng nhạy cảm, không quay mặt, sau đó chụp lại 1 ảnh trong clip gửi cho chị T. và nói clip này của chị, đồng thời đe dọa chị T. sẽ đăng clip trên mạng. Thấy thế, chị T. sợ không dám liên hệ với anh D. nữa.

Lời khai tường tận đầy kinh hoàng của nghi phạm sát hại người yêu cũ và tình địch vì ghen tuông ở Bắc Ninh - Ảnh 2
Hoàng bị bắt giữ sau khi gây án - Ảnh: Vietnamnet

Đỉnh điểm mâu thuẫn là việc Phan Thanh Hoàng vay 1 triệu đồng để trả góp điện thoại và hẹn đến giữa tháng 10 trả. Đến thời điểm hẹn mà Hoàng chưa trả, hai bên cãi vã và tiếp tục xúc phạm nhau.

Mối tình nhiều hận thù, ghen tuông khiến Hoàng từ tận quê nhà Tuyên Quang tới Bắc Ninh tìm bằng được nơi làm của người yêu cũ. Hoàng mua dao ở TP. Bắc Ninh, chờ quán gội đầu (nơi chị T. làm việc) vắng khách mới lao vào truy sát bạn gái cũ và người yêu của cô. Chị T. tử vong vào rạng sáng 25/10, còn anh D. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, thương tích khắp người.

 

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Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự nghi phạm Phan Thanh Hoàng (SN 2003), người đã gây ra vụ án mạng ở Bắc Ninh khiến 2 người thương vong để làm rõ tội "Giết người".

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