Lời khai của người mẹ dùng ghế đánh tới tấp vào đầu con gái ở TP.HCM: 'Áp lực mưu sinh nên đánh con'

Xã hội 24/03/2022 10:31

Sau khi đoạn clip ghi lại hình ảnh người mẹ dùng dép, ghế nhựa phang tới tấp vào con gái được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, công an quận Phú Nhuận đã lấy lời khai người mẹ để điều tra.

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, liên quan đến vụ việc người phụ nữ nghi bạo hành con gái gây xôn xao dư luận, vào ngày 24/3, UBND quận Phú Nhuận, TP.HCM đã có những thông tin ban đầu về vụ việc bé gái lớp 6 nghi bị mẹ bạo hành. Cụ thể, người mẹ xuất hiện trong clip là bà L.T.H.T. (31 tuổi, ngụ phường 5, quận Phú Nhuận), còn bé gái bị bạo hành tên là K. (học sinh lớp 6).

Tại thời điểm làm việc, tổ công tác của địa phương ghi nhận K. có hiểu hiện bình thường, trầy xước nhẹ và đau ở vùng đầu. Cơ quan chức năng đã đưa bé gái đi thăm khám tại Bệnh viện quận Phú Nhuận. Theo nhận định của bác sĩ, K. ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, còn đau ít vùng đầu bên trái, đau ít vùng cổ tay và bàn tay trái, vùng thái dương lệch trái sưng nhẹ (3x3 cm), không bầm tím, không vết thương hở; xước nhẹ ngoài da tự cầm máu đốt 2, ngón 3 bàn tay trái.

Bên cạnh đó, bà T. và 3 người dì sống chung với K. đều khẳng định không có việc bé gái bị bạo hành trong suốt 4 năm sống cùng mẹ như một số thông tin đồn thổi. Những người này nói rằng K. chỉ bị bà T. đánh khi sai phạm hay không vâng lời. 

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Người mẹ vung chân đạp, dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào vùng đầu - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Đại diện UBND quận Phú Nhuận cho biết, bà T. từng có quan hệ tình cảm với một người đàn ông nhưng không đăng ký kết hôn. Khi bà T. sinh con, người đàn ông trên đã bỏ đi. Trước đây, K. sống với bà ngoại do mẹ đi xuất khẩu lao động. Đến năm 9 tuổi, K. sống chung với mẹ và 3 người dì tại phường 5, quận Phú Nhuận.

Bà T. đã thừa nhận trong quá trình nuôi dạy con đã có những lúc nổi nóng. Người phụ nữ giải thích do áp lực mưu sinh và một số vấn đề khác trong cuộc sống nên đã có hành động không đúng. UBND quận Phú Nhuận chia sẻ thêm: "Tuy nhiên, một số thông tin về việc bé K. bị bạo hành trong suốt 4 năm sống chung cùng mẹ và câu nói “mẹ đánh chết con đi, đánh chết con cũng được” là không chính xác".

Theo UBND quận Phú Nhuận, tổ công tác quận yêu cầu tạm thời cách ly bà T. với con gái để bảo đảm an toàn tạm thời cho cháu bé. K. được giao cho dì ruột bảo vệ, cam kết không để mẹ tiếp tục đánh.

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Tạm thời cách ly hai mẹ con - Ảnh: Zing

Trước đó, theo Pháp luật và bạn đọc đưa tin, vào ngày 23/3, mạng xã hội lan truyền những đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ đánh đập dã man một bé gái. Không chỉ liên tục chửi mắng và dùng tay chân đánh và đá, người mẹ thậm chí còn dùng ghế nhựa đập liên tục vào đầu bé một cách vô cùng dã man. Trong đoạn clip, bé gái chỉ ngồi im lặng hứng chịu tất cả từ mẹ mà không hề có chút phản kháng.

Hiện tại, công an quận Phú Nhận đang lấy lời khai các bên liên quan, thu thập chứng cứ để làm rõ các hành vi sai phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.

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