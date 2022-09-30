Lời khai của người con trai trong vụ mẹ già 95 tuổi chôn trong vườn nhà ở Thái Bình

Xã hội 30/09/2022 16:25

Thi thể cụ bà 95 tuổi chôn trong vườn nhà con trai được bọc trong một chiếc chăn và một chiếc áo mưa, chôn dưới lớp đất sâu khoảng 60 cm.

Chiều ngày 30/9, theo thông tin từ Zing, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết đơn vị đang tạm giữ ông Đỗ Duy Mão (59 tuổi, trú tại xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) để làm rõ vụ thi thể bà K. (95 tuổi, mẹ ông Mão) được phát hiện bị chôn tại vườn nhà.

Theo lãnh đạo công an tỉnh, qua khám nghiệm, cơ quan chức năng không phát hiện tử thi có dấu hiệu của đánh, đâm hay chém. Bà K. tử vong có thể tử vong do tuổi cao, sức yếu.

"Qua giám định ban đầu chúng tôi chưa phát hiện dấu hiệu của tác động ngoại lực. Tuy nhiên, để chắc chắn về nguyên nhân cái chết của cụ, chúng tôi phải chờ kết luận chính thức từ Viện Khoa học hình sự Bộ Công an", chỉ huy công an tỉnh cho biết.

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Căn nhà cũ kỹ, nơi cụ K. nhiều năm sinh sống cùng con trai. Ảnh: Thanh Niên

Lãnh đạo công an tỉnh cho biết, tại cơ quan công an, ông Mão khai nhận do gia đình quá nghèo, nhà có 2 mẹ con chăm nhau nên khi mẹ mất đã đem mẹ chôn ở góc vườn.

"Hoàn cảnh gia đình ông ấy rất khổ. Trong 3-4 năm mà từ bố mất, vợ mất, chị vợ mất xong giờ đến mẹ mất. Ông ấy khai là do nhà nghèo quá, đám ma thì liên tục, không có tiền và không muốn phiền hàng xóm nên đem mẹ chôn ở góc vườn", lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình nói.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh của ông Mão, vị này cho biết: "Nhà ông Mão hoàn cảnh rất khó khăn. Nhà nghèo không có tiền nên ở trong ngôi nhà rất lụp xụp, toàn ăn cơm với muối. Con trai ông Mão thì đi làm xa, nhà có 2 mẹ con. Hàng xóm xung quanh nói ông ấy không có điều tiếng gì cả, cứ con chăm mẹ như vậy."

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, khoảng 22h30 ngày 25/9, UBND xã Hiệp Hòa nhận được đơn trình báo của anh Đỗ Duy Thuấn (31 tuổi, con trai ông Mão) về việc bà nội là Phạm Thị K. mất tích. Bà K. ở cùng gia đình ông Mão.

Tối 26/9, lãnh đạo UBND xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể bà cụ được báo mất tích. Nạn nhân bị chôn trong vườn, bên trên trồng cây chuối, có dấu hiệu phi tang.

Nạn nhân được xác định là cụ bà Phạm Thị K. (95 tuổi), sống cùng con trai là ông Đỗ Duy Mão (59 tuổi, cùng trú tại xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư).

Ngày 26/9, công an xã mời ông Mão đến trụ sở để nắm thêm thông tin về sự mất tích khó hiểu của cụ K. nhưng ông này nói không biết.

Công an xã sau đó xuống nhà để thu thập thêm thông tin của người thân và hàng xóm. Đồng thời, tổ chức tìm kiếm quanh nhà thì phát hiện trong vườn nhà ông Mão có ụ đất cao hơn bình thường, bên trên có trồng một cây chuối với dấu vết còn mới.

Sau khi bàn bạc với các thành viên gia đình, công an xã cùng gia đình thuê người đào ụ đất nghi vấn thì phát hiện thi thể cụ K. được chôn bên dưới.

Thấy có dấu hiệu bất thường, công an xã đã báo lên Công an huyện Vũ Thư và Công an tỉnh Thái Bình để phối hợp điều tra.

Sau công tác điều tra cơ bản ban đầu, cơ quan công an đưa ông Mão về trụ sở để lấy lời khai.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

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