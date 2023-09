Lời khai của người con trai trong vụ mẹ già 95 tuổi chôn trong vườn nhà ở Thái Bình

Theo lãnh đạo công an tỉnh, qua khám nghiệm, cơ quan chức năng không phát hiện tử thi có dấu hiệu của đánh, đâm hay chém. Bà K. tử vong có thể tử vong do tuổi cao, sức yếu.

Chiều ngày 30/9, theo thông tin từ Zing, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết đơn vị đang tạm giữ ông Đỗ Duy Mão (59 tuổi, trú tại xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) để làm rõ vụ thi thể bà K. (95 tuổi, mẹ ông Mão) được phát hiện bị chôn tại vườn nhà.

"Qua giám định ban đầu chúng tôi chưa phát hiện dấu hiệu của tác động ngoại lực. Tuy nhiên, để chắc chắn về nguyên nhân cái chết của cụ, chúng tôi phải chờ kết luận chính thức từ Viện Khoa học hình sự Bộ Công an", chỉ huy công an tỉnh cho biết.

Căn nhà cũ kỹ, nơi cụ K. nhiều năm sinh sống cùng con trai. Ảnh: Thanh Niên

Lãnh đạo công an tỉnh cho biết, tại cơ quan công an, ông Mão khai nhận do gia đình quá nghèo, nhà có 2 mẹ con chăm nhau nên khi mẹ mất đã đem mẹ chôn ở góc vườn.