Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Minh (SN 1983, trú tại thôn Phi Long, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo thông tin từ VTC News, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Minh (SN 1983, trú tại thôn Phi Long, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "Giết người".

Đối tượng Phạm Văn Minh - Ảnh: Báo Công an nhân

Quá trình điều tra xác định, Minh có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị P. (SN 1980, trú tại phường Đình Bảng, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Thời gian gần đây, Minh nghi ngờ chị P. có quan hệ tình cảm với ông H. (48 tuổi, ở huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang). Mặc dù chị P. phủ nhận nghi ngờ trên nhưng Minh vẫn ghen tuông và nảy sinh ý định dùng dao đâm ông H. để cảnh cáo.

Minh thừa nhận hành vi phạm tội của mình tại cơ quan công an - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, Trung tá Lê Văn Sơn, Đội trưởng Đội Điều tra án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, qua đấu tranh khai thác, Phạm Văn Minh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Nghi phạm Minh cho biết rất yêu chị P, hai bên đã có quá trình dài 7 năm (từ năm 2015 đến nay) tìm hiểu và quan hệ tình cảm với nhau. Sau khi chị P ly hôn, Minh đã nhiều lần đề nghị hai người kết hôn nhưng chị P cứ lần lữa, không đồng ý và có biểu hiện quan hệ với người đàn ông khác nên Minh ghen. Chính vì vậy, sau khi phát hiện chính xác chị P có quan hệ với anh H, Minh đã lên kế hoạch sát hại anh H để trả thù.

Sau khi gây án, hắn quay về Thanh Hoá để thắp hương cho gia đình, sau đó “ngủ một giấc ngon” rồi dự định sẽ quay về Bắc Ninh đầu thú. “Tuy nhiên, cháu chưa kịp quay lại Bắc Ninh thì các chú Công an Bắc Ninh đã làm rõ, bắt được cháu rồi. Cháu không chối tội, sẵn sàng nhận hình phạt của pháp luật” – Phạm Văn Minh cho biết.

Ngày 20/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ Minh khi hắn đang lẩn trốn tại xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

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