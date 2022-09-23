Đồng thời, cơ quan chức năng cũng ra quyết định tạm giam 2 tháng đối với Lê Tùng Lâm (SN 1995; trú tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Thức (SN 1993; trú tại xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) về hành vi "Giết người" và "Bắt giữ người trái pháp luật"

Trước đó, theo thông tin từ Zing, tại cơ quan Công an, Thức khai nhận dù đã có vợ con ở quê, vẫn có quan hệ yêu đương với chị N.T.T. (28 tuổi, quê Yên Bái) trong suốt 3 năm qua. Thời gian gần đây, nghi phạm thấy người tình có quan hệ thân thiết với anh N.T. (27 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm), nên nảy sinh ghen tuông.

Vào tối 15/9, sau khi ăn tối ở Thái Nguyên, Thức thuê xe đi Hà Nội để tìm chị N.. Thức đến cửa hàng của anh N.T. để tìm bạn gái, nhưng không gặp nên đã rời đi. Sau đó, người này bắt gặp anh N.T. đang chở chị N. đi qua, nên đã thuê xe taxi bám theo.

Khi đến phố Láng Hạ, Thức yêu cầu tài xế taxi vượt lên, ép xe của anh T. vào lề. Ngay lập tức, Thức dùng dao bấm đâm vào đầu và ngực anh T., rồi kéo chị N. lên taxi để chở về Thái Nguyên. Bị đâm mất nhiều máu, anh T. tử vong trên đường đến bệnh viện. Chị T. bị Thức đưa đến địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Dù cô gái van xin nhưng Thức vẫn dùng dao đâm nạn nhân - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Nhận được tin báo, Công an quận Đống Đa cùng Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đến 6h46 ngày 16/9, Thức bị lực lượng Công an bắt giữ tại khu vực cây xăng dầu số 6, thuộc xã Cao Thắng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Trong quá trình chạy trốn, Thức đã gây thương tích cho chị T.. Công an cho biết Thức từng có một tiền sự về tội Gây rối trật tự công cộng. Công an quận Đống Đa đang tạm giữ Thức để điều tra về hành vi Giết người.