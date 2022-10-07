Lời khai bất ngờ của hai đối tượng đốt xe ô tô tiền tỷ đỗ trước nhà dân ở TP.HCM?

Xã hội 07/10/2022 13:34

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận được một đối tượng tên “Bảy” (chưa rõ lai lịch) thuê với giá 5 triệu đồng.

Liên quan vụ xe ô tô tiền tỷ đỗ trước nhà bị kẻ lạ mặt phóng hỏa ở TP.HCM, theo thông tin từ báo báo Lao động, ngày 7/10, Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ được 2 đối tượng dùng xăng phóng hỏa đốt xe ô tô trị giá khoảng 1 tỉ đồng của một gia đình ở huyện Bình Chánh, TPHCM. Bước đầu, cả hai khai được 1 người thuê 5 triệu đồng đốt xe ô tô nói trên.

Hai đối tượng gồm Ngô Tấn Đạt (sinh năm 2005, hiện ngụ tại tỉnh An Giang) và Nguyễn Thành Long (sinh năm 2005, hiện ngụ tại tỉnh An Giang).

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận được một đối tượng tên “Bảy” (chưa rõ lai lịch) thuê với giá 5 triệu đồng để đến địa chỉ tại Tổ 14, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh đốt xe ô tô có biển kiểm soát 69A-06…

Lời khai bất ngờ của hai đối tượng đốt xe ô tô tiền tỷ đỗ trước nhà dân ở TP.HCM? - Ảnh 1
Hai đối tượng tại hiện trường vụ việc - Ảnh: báo Tiền Phong

Theo thông từ báo Tiền Phong, trước đó, rạng sáng 5/10, chị N.T.M.A (33 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) đang ngủ trong nhà tại con hẻm trên đường Vĩnh Lộc, tổ 14, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh thì nghe tiếng động phía ngoài đường.

Qua điện thoại, chị A. mở ứng dụng theo dõi camera an ninh để xem xét tình hình thì phát hiện chiếc xe ô tô của gia đình đỗ trước nhà đang bốc cháy. Phát hiện vụ việc, chị A. thông báo với người nhà và gọi điện thoại trình báo cơ quan chức năng.

Lời khai bất ngờ của hai đối tượng đốt xe ô tô tiền tỷ đỗ trước nhà dân ở TP.HCM? - Ảnh 2
Chiếc ô tô bị đốt cháy rụi - Ảnh: báo Công an TP.HCM

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Bình Chánh đã triển khai lực lượng đến dập lửa và xử lý hiện trường.

Vụ việc làm cháy hoàn toàn xe ô tô của gia đình chị A. và cháy sém 1 xe ô tô khác của gia đình hàng xóm chị A., thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

 

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