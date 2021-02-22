Lời kể từ mẹ ruột của bé 12 tuổi bị bạo hành: Tôi chỉ dạy con chứ không 'bạo hành'

Xã hội 22/02/2021 10:40

Người phụ nữ cho biết, những lần đánh con là chỉ để răn dạy, hoàn toàn không có ý bạo hành con.

Theo thông tin ghi nhận từ Pháp luật và bạn đọc, Hoàng Thị Thu Huyền (34 tuổi) – người mẹ của bé gái 12 tuổi bị bạo hành ở Hà Nội đang sống trong căn nhà trọ rộng chưa đầy 15m2 nằm sâu trong con ngõ nhỏ ở phố Cầu Đơ 4, phường Hà Cầu (Hà Đông, Hà Nội).

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Căn nhà nơi Huyền đang sinh sống - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Người đàn bà 34 tuổi cho hay cô ta không hề hay biết việc con gái mình là Nguyễn H.B. bị Phạm Thanh Tùng (sinh năm 1990, trú tại Vạn Phúc, Hà Đông) ép quan hệ tình dục. Lúc nghe tin, cô vô cùng đau đớn và xót xa.

"Tuy nhiên, nhiều người không biết bảo tôi giấu hoặc thông đồng với Tùng để xâm hại con gái. Điều này là hoàn toàn không đúng sự thật...", Huyền chia sẻ.

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Huyền chia sẻ về việc đánh con chỉ để răn dạy chứ không hề có ý định bạo hành đứa trẻ - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc 

Theo lời kể của Huyền, hiện cô có 5 người con với 2 người đàn ông khác nhau. Trong đó, cháu lớn đang ở với bố đẻ còn những người con còn lại Huyền đang nuôi, bé trai thứ 5 mới được 13 ngày tuổi. Cũng vì vậy mà cuộc sống của Huyền vô cùng khó khăn.

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Huyền và đứa con trai mới sinh được 13 ngày tuổi - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc 

Cách đây khoảng 3 năm, cô ta quen biết với Phạm Thanh Tùng. Những lần đi làm không về kịp, Tùng sẽ đế nhà chơi và cho con Huyền ăn cơm hộ. Được biết những lần ấy, Tùng hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện kì lạ nào. 

Nói về việc bạo hành con gái Nguyễn H.B. khiến cháu bé bầm tím khắp cơ thể, Huyền thừa nhận có đánh con nhưng nhằm mục đích răn dạy chứ hoàn toàn không có ý định bạo hành như truyền thông đưa tin. "Việc tôi đánh con là có nhưng chỉ đánh để dạy cháu chứ không đánh theo kiểu bạo hành, tra tấn như thời trung cổ...", trích chia sẻ của Huyền với Pháp luật và bạn đọc.

Cô cũng khẳng định những khi ở ngoài đường vớ được thứ gì có thể dùng để đánh được, thì Huyền sẽ đánh con bằng thứ đó. Theo cô, lúc ấy "điên" quá rồi. Ngoài ra người đàn bà này cho hay, cô chỉ đánh B. khi cháu bé không được ngoan, nói dối hay cãi lời mẹ.

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Bé B. và những vết thương khắp cơ thể nghi do bị bạo hành - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Người phụ nữ này cho biết, vào khoảng ngày 10/1/2021, con gái Nguyễn H.B. kêu đau ở vùng kín và có những chất dịch lạ màu vàng.

Đến ngày 18/1, sau khi mượn được 1 triệu đồng, Huyền lập tức đưa cháu bé vào khoa phụ sản để thăm khám. Tuy nhiên, cháu B. lại nói với bác sĩ là chỉ bị đau bụng, đi vệ sinh xong sẽ hết.

"Lúc đấy, cháu H.B. nói với các bác sỹ hoàn toàn sai với lúc nói ở nhà. Khi đó, các bác sỹ nhìn tôi với con mắt như kiểu tôi bị bệnh tâm thần vì con chỉ đau bụng, đi tiểu hết đau mà lại đưa con khám phụ khoa.

Lúc này, tôi rất tức giận và hỏi con bé tại sao khi ở nhà nói với mẹ ở vùng kín đau, có chất dịch nhưng khi đến viện lại bảo đau bụng thì con bé im lặng không nói gì...", Huyền nói.

Được biết, một số người dân ở nơi Huyền ở cho hay, từ khi chị ta tới đây sống, mọi người không được yên ổn vì tiếng chửi bới hàng ngày. Chị ta thường xuyên đánh đập con dù hàng xóm có can ngăn.

Một hàng xóm khác cho biết nhà Huyền là tụ điểm của những thành phần bất hảo, gây mất trật tự suốt ngày đêm. Căn nhà chưa đến 20m2 nhưng đôi lúc có cả chục thanh niêm xăm trổ tụ tập.

Trong khu này cũng từng có nhiều gia đình bị Huyền tạt mắm tôm, nước tiểu vào cửa, đổ keo 502 vào chìa khoá do dám góp ý chị ta giữ trật tự.

Theo chính quyền địa phương, Huyền nghiện ma tuý và thuộc diện bị giám sát từ lâu. Hiện, cô đang chờ xét xử về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

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