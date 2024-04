Theo VTC News, mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh người đàn ông cầm hung khí tấn công một phụ nữ ở khu chung cư Vinhome Smart City (phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

May mắn, một người đàn ông mặc trang phục nhân viên an ninh bất chấp nguy hiểm đến can ngăn. Nhờ vậy, nạn nhân có cơ hội chạy thoát.