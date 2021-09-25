'Lơ' ồn ào, bà Phương Hằng bất ngờ thông báo tin vui giữa đêm: 'Hiến tặng lô găng tay đầu tiên cho y tế nước nhà'

Xã hội 25/09/2021 23:07

Giữa những ồn ào bị kiện cáo, bà Phương Hằng vẫn có những nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng.

Thời gian qua, bệnh cạnh những ồn ào liên quan đến nhiều nghệ sĩ Việt thì bà chủ Đại Nam luôn được biết đến với những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. 

'Lơ' ồn ào, bà Phương Hằng bất ngờ thông báo tin vui giữa đêm: 'Hiến tặng lô găng tay đầu tiên cho y tế nước nhà' - Ảnh 1
Vợ chồng ông Dũng lò vôi có nhiều việc làm ý nghĩa và thiết thực trong mùa dịch - Ảnh: Internet

 Mới đây, nữ đại gia Phương Hằng đã tuyên bố tặng lô găng tay đầu tiên cho y tế nước nhà khiến dân mạng vô cùng xúc động. Cụ thể, vợ ông Dũng "lò vôi" cho biết: "Quý vị thân mến chúng tôi sẽ hiến tặng lô găng tay đầu tiên cho y tế nước nhà gồm 2000 thùng mỗi thùng 10 hộp".

'Lơ' ồn ào, bà Phương Hằng bất ngờ thông báo tin vui giữa đêm: 'Hiến tặng lô găng tay đầu tiên cho y tế nước nhà' - Ảnh 2
Bà Phương Hằng thông báo hiến tặng lô găng tay cho tuyến đầu chống dịch - Ảnh: FBNV

 Nghĩa cử cao đẹp của vợ chồng ông Dũng "lò vôi" ngay lập tức nhận được nhiều sự tán thưởng của cộng đồng mạng. 

'Lơ' ồn ào, bà Phương Hằng bất ngờ thông báo tin vui giữa đêm: 'Hiến tặng lô găng tay đầu tiên cho y tế nước nhà' - Ảnh 3
'Lơ' ồn ào, bà Phương Hằng bất ngờ thông báo tin vui giữa đêm: 'Hiến tặng lô găng tay đầu tiên cho y tế nước nhà' - Ảnh 4
Cư dân mạng ngợi khen nghĩa cử cao đẹp của vợ chồng chủ Đại Nam - Ảnh chụp màn hình FBNV

 Vào hồi tháng 7, CEO Đại Nam cũng từng hứa trên livestream bà đang cho xây dựng 2 nhà máy găng tay lớn nhất Việt Nam trị giá 1 tỷ đô để cùng cộng đồng chống lại dịch bệnh. Theo chia sẻ của ông Huỳnh Uy Dũng, dự án này là 1 trong những dự án đầy tâm huyết của ông. 1.000 nhân viên của Đại Nam vẫn đang làm việc hết công suất để vận hành việc trao tặng bình oxy, hỗ trợ khu cách ly ở Đại Nam. Trong đó, khoảng 40% nhân công chuyển sang làm việc tại nhà máy găng tay. Vì đây là tâm huyết của chồng, bà Phương Hằng cũng hé lộ, mỗi ngày ông Dũng đều giám sát chặt chẽ, làm việc hơn 20 tiếng đồng hồ để kịp tiến độ hoàn thành xây dựng khu nhà máy để đưa vào sản xuất.

'Lơ' ồn ào, bà Phương Hằng bất ngờ thông báo tin vui giữa đêm: 'Hiến tặng lô găng tay đầu tiên cho y tế nước nhà' - Ảnh 5
Cận cảnh bên trong nhà máy sản xuất găng tay y tế của ông Dũng lò vôi - Ảnh: Internet

 Trước đó, thông tin từ fanpage Tân Uyên 24H cũng cho thấy, Công ty cổ phần Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu đã trao tặng bình oxy và trạm oxy cho Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên. Vợ chồng vị doanh nhân đã trực tiếp kiểm tra, bàn giao các trạm oxy tại đây để tiện hỗ trợ cho người dân thuộc khu cách ly "vùng đỏ".

 Ông Dũng chia sẻ, khi đi khảo sát tình hình, Tân Uyên có số lượng F0 rất lớn, nhu cầu dùng oxy cao, ông Dũng thấy cần thiết có một trạm sản xuất oxy công suất 1.600 bình, thuận lợi vừa phục vụ bơm oxy cho các bình lớn loại 40 lít ở khu dã chiến và bơm oxy bình nhỏ loại 5 lít cho cộng đồng, hỗ trợ F0 tại nhà.

Vì thế, không chỉ trạm oxy, ông cũng chuẩn bị 2 loại bình, 1 loại cho F0 tại nhà và bình cho bệnh viện dã chiến loại 40 lít để trao tặng. "Không để thiếu 1 bình oxy nào theo mô hình mà huyện đã xây dựng cho tới xã, để phục vụ F0 tại nhà", ông Dũng nói.

'Lơ' ồn ào, bà Phương Hằng bất ngờ thông báo tin vui giữa đêm: 'Hiến tặng lô găng tay đầu tiên cho y tế nước nhà' - Ảnh 6
Hàng nghìn bình oxy được đặt tại khu du lịch Đại Nam để hỗ trợ bệnh nhân - Ảnh: Internet

 Hai vợ chồng vị CEO cho biết, hiện tại, khi những trạm oxy hỗ trợ được phần nào người dân, chia sẻ với tuyến đầu chống dịch, họ mới thấy được ý nghĩa của những công sức chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Ông Dũng và vợ đều mong sẽ chung tay chia sẻ "hơi thở" với mọi người và dành lời cảm ơn đến tuyến đầu chống dịch.

Xúc động tâm thư bà chủ Đại Nam gửi ái nữ, tiết lộ sẽ tặng con 'vật báu' nghìn tỷ, trút hết nỗi lòng: 'Mẹ không muốn con khổ như đời mẹ'

Xúc động tâm thư bà chủ Đại Nam gửi ái nữ, tiết lộ sẽ tặng con 'vật báu' nghìn tỷ, trút hết nỗi lòng: 'Mẹ không muốn con khổ như đời mẹ'

'Con đã có mặt trên đời này như một đặc ân đã ban cho mẹ. Mọi nỗ lực mẹ làm vì mẹ yêu con như yêu chính cuộc đời mẹ', bà Phương Hằng xúc động bày tỏ tình cảm với con gái.

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