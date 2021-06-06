'Live' cả rổ kim cương hạng nặng trong nhà khiến dân tình 'ngợp' nhưng bà Phương Hằng tiết lộ chỉ cho ái nữ thừa kế 1-2 viên

Bức xúc vì bị cộng đồng mạng nghi ngờ đeo kim cương giả, bà Nguyễn Phương Hằng quay cận cảnh số lượng kim cương "khủng", đếm sơ sơ đã lên đến hàng trăm viên.
- Ra mặt cãi 'tay đôi' với bà Nguyễn Phương Hằng, một sao nữ Vbiz bị 'truy cùng đuổi tận', bị tố là kẻ làm gái, lừa đảo?
- Xuất hiện tin nhắn 'bí ẩn' giữa Đàm Vĩnh Hưng - Huỳnh Ngọc Thiên Hương, sắp có 'liên minh' mới chống lại bà Nguyễn Phương Hằng?
Mới đây, vào tối ngày 5/6/2021, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục livestream chia sẻ thông tin. Đáp lại những thông tin từ một số cư dân mạng cho rằng mình xài kim cương giả, vợ ông Dũng "lò vôi" đã chứng minh đẳng cấp của một người chơi kim cương khi tiết lộ đang sở hữu rất nhiều viên kim cương. Trong số đó, 20 viên kim cương to, viên nhỏ nhất là viên 20 carat, lớn nhất là 54 carat; 20 viên dạng "vừa vừa"; 30 dây chuyền; 35 bông tai; 30 cái đồng hồ; còn vòng cổ thì mười mấy cái. Chỉ nhìn thôi dân tình đã muốn "xỉu up xỉu down" trước số lượng cũng kim cương "không phải dạng vừa đâu" của bà Nguyễn Phương Hằng.
Bà Hằng cũng công khai hình ảnh của những viên kim cương mà mình đang sở hữu, để chứng minh không nói "điêu" chuyện kim cương tính bằng kí. Đồng thời, bà chủ Đại Nam khẳng định về già sẽ để lại cho con gái 1, 2 viên, còn lại bà Hằng sẽ bán hết số kim cương này để làm từ thiện.
Trước đó, bà chủ Đại Nam từng khoe sở hữu khá nhiều viên kim cương, sổ đỏ cân bằng ký. Đặc biệt mới đây, ở độ tuổi 50, bà Phương Hằng tự hào tiết lộ vừa "tậu" một viên kim cương hơn 45 carat trả góp. Kèm theo đó, bà còn khẳng định mình là dân chơi kim cương tầm cỡ quốc tế. Tuy nhiên, sau khi chia sẻ thông tin này bà Phương Hằng khiến dư luận bán tín bán nghi. Nhiều người còn cho rằng đây là hàng giả, không ít người lên tiếng chỉ trích bà về điều này.
Hiện tại, cộng đồng mạng liên tục bày tỏ sự trầm trồ với số lượng kim cương mà bà Nguyễn Phương Hằng sở hữu.