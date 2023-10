'Live' cả rổ kim cương hạng nặng trong nhà khiến dân tình 'ngợp' nhưng bà Phương Hằng tiết lộ chỉ cho ái nữ thừa kế 1-2 viên

Mới đây, vào tối ngày 5/6/2021, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục livestream chia sẻ thông tin. Đáp lại những thông tin từ một số cư dân mạng cho rằng mình xài kim cương giả, vợ ông Dũng "lò vôi" đã chứng minh đẳng cấp của một người chơi kim cương khi tiết lộ đang sở hữu rất nhiều viên kim cương. Trong số đó, 20 viên kim cương to, viên nhỏ nhất là viên 20 carat, lớn nhất là 54 carat; 20 viên dạng "vừa vừa"; 30 dây chuyền; 35 bông tai; 30 cái đồng hồ; còn vòng cổ thì mười mấy cái. Chỉ nhìn thôi dân tình đã muốn "xỉu up xỉu down" trước số lượng cũng kim cương "không phải dạng vừa đâu" của bà Nguyễn Phương Hằng.

Cận cảnh 20 viên kim cương 'khủng' của bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Cắt từ clip NV

Số lượng kim cương khiến dân tình không khỏi trầm trồ - Ảnh: Cắt từ clip NV

Bà Hằng cũng công khai hình ảnh của những viên kim cương mà mình đang sở hữu, để chứng minh không nói "điêu" chuyện kim cương tính bằng kí. Đồng thời, bà chủ Đại Nam khẳng định về già sẽ để lại cho con gái 1, 2 viên, còn lại bà Hằng sẽ bán hết số kim cương này để làm từ thiện.