“Lần đầu qua đêm với người yêu mà như này là thế nào???

Câu chuyện được một cô gái trẻ chia sẻ trên một trang fanpage nổi tiếng trong giới trẻ đang "gây bão" dư luận. Đa số cư dân mạng cảm thấy "dở khóc dở cười" với tình huống mà cô nàng này gặp phải.

Mình năm nay năm cuối, anh người yêu cựu sinh viên NEU sinh năm 94, hiện đang làm kế toán cho một công ty du lịch. Chuyện là tuần trước chúng mình có lập nhóm đi kiểu resort nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm. Sau khi ăn uống no nê thì 4 đôi mỗi đôi về 1 phòng, mình cứ nghĩ kiểu trong đêm hai đứa nằm với nhau thì anh ấy sẽ kiểu sờ mó, thơm hôn hoặc abc xyz cái gì gì đó... 2 đứa đang nằm tự dưng anh quay ra bảo:

- Dạ em chưa?

Chắc ông có ý đồ gì mới hỏi mình, đang vui sướng thì ông bảo:

- Thế nằm vỗ mông cho anh dễ ngủ đi?

- Thật á.

- Thật.

Thế là mình cũng vỗ mông thử, tưởng ông trêu mà ông còn sướng, bảo là:

- Đấy, vỗ thế, vỗ thế cho dễ ngủ.

Vỗ được một lúc xong ông lại quay ra bảo:

- Thôi hay là em gãi lưng cho anh ngủ đi, mai về anh còn làm việc.

Cô gái hoang mang khi lần đầu ngủ chung với người yêu nhưng anh chỉ nhờ vỗ mông, gãi lưng - Ảnh minh họa: Internet

- Dạ vâng.

Thế là lại nằm gãi lưng cho ông, gãi mỏi cả tay, ông lăn ra ngủ lại còn ngáy. Một lúc sau mình cũng ngủ mất, sáng hôm sau ông dậy đánh răng rửa mặt xong còn quay ra trách mình:

- Em ngủ như lợn vậy, gọi mãi không dậy.

Chả hiểu, bình thường thì ông tốt và không có vấn đề gì mới yêu. Nhưng đấy, mọi người thấy ông có khó hiểu không? Tại sao không nắm tay hay chỉ là ôm hôn thôi chứ không làm gì quá đà cũng được. Đàn ông con trai sao vậy nhỉ?”.

Chỉ sau vài phút, bài viết đã nhận được rất nhiều bình luận và chia sẻ. Đa số cư dân mạng cho rằng đây là người đàn ông tốt, cô gái nên biết trân trọng.

“Người đàn ông sắp bị tuyệt chủng cần đưa vào danh sách những người đàn ông quý hiếm cần được bảo tồn”, T.H hài hước.

“Nó mà làm gì thì lại kêu đàn ông con trai các anh thằng nào cũng biến thái như nhau. Nó mà không làm gì lại kêu nó có bị làm sao không? Các cô muốn chúng tôi phải làm sao mới vừa lòng đây?”, D.H trách móc chị em.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

“Người như thế nên biết quý trọng thay vì trách móc anh ấy”, N.T khuyên.

“Bây giờ mới biết có thằng con trai lớn tướng rồi mà phải người khác vỗ mông cho mới ngủ”, H.Q cảm thấy buồn cười vì không thể tin rằng người đàn ông trưởng thành lại phải nhờ bạn gái vỗ mông mới có thể ngủ.

Giữa muôn vàn câu chuyện các cặp đôi trẻ liên tục bóc phốt nhau vì người yêu ngoại tình, phũ trách nhiệm khi con gái mang thai thì câu chuyện trên khiến không ít người tin rằng ngoài kia vẫn còn nhiều chàng trai tốt, trân trọng người mình yêu.