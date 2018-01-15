Ông chồng đi làm về là lao vào bếp, ru con ngủ cho vợ làm đẹp khiến chị em phụ nữ đỏ mắt ganh tỵ

“Chồng em các mẹ ạ. Con khóc tranh bế con vừa bế vừa móc. Vợ ngồi uống sữa đắp mặt nạ. Đi làm về mệt mấy cũng lao vào nấu cơm với vợ xong rồi bế con. Chả bao giờ nề hà việc gì.

Không chỉ giỏi ru con, đan len, người chồng này còn sẵn sàng lao vào bếp nấu ăn, để vợ có thời gian nghỉ ngơi. Chia sẻ này khiến nhiều chị em cảm thấy vừa ghen tỵ vừa tủi thân vì chồng mình chẳng những không phụ giúp được gì mà còn tỵ nạnh với vợ từng ly từng tý.

Mệt mấy cũng chả kêu ca. Lấy chồng mà được chiều như thế này kể cũng sướng thật ạ. Chả biết sau này chồng như thế nào chứ giờ em cứ được chiều nhất rồi. Mưa tới đâu mát tới đó các mẹ nhỉ”.

Hình ảnh người chồng vừa chăm sóc con vừa đan len khiến nhiều chị em ganh tỵ- Ảnh: Internet

“Chồng em cả ngày đi làm về, chỉ biết chơi game. Lâu lâu còn chơi với con được một chút, nhưng mà hễ nó khóc là chạy mất dép. Con gào khóc đòi sữa, ổng cũng nằm ngủ im mặc kệ em một mình trông con”, T.T kể lể.

“Đâu phải ai cũng may mắn lấy được người chồng thương vợ như vậy. Em đang stress vì nhà chồng đây. Sinh chưa đầy tháng đã phải giặt giũ quần áo, làm hết việc nhà”, B.N uất ức chia sẻ.

Được biết người vợ chia sẻ đoạn clip trên tên là Kiều Anh, chồng là anh Thanh Tùng. Hiện cả hai đang sinh sống tại tỉnh Hòa Bình. Trước đó họ quen nhau qua sự giới thiệu của người quen. Lúc đầu, chị Kiều Anh không có ấn tượng gì đặc biệt với chồng. Nhưng sau một năm tìm hiểu, hai người nảy sinh tình cảm nhờ sự chân thành và nhiệt tình của anh.

Sau khi sinh con, anh Tùng càng thương vợ hơn - Ảnh: Internet

Sau khi kết hôn vào năm 2017, anh chị sinh được bé Đậu Đậu. Sau khi vợ sinh con, anh Tùng càng yêu thương vợ nhiều hơn. Mọi công việc trong nhà từ giặt giũ, nấu nướng, lau nhà anh đều không cho vợ động đến.

“Chồng mình là người vui vẻ, hòa đồng và hay pha trò lắm. Đảm đang thì không phải nói rồi. Việc nhà lo hết đấy. Từ trước hay sau khi lấy vợ thì chồng mình vẫn chăm lo tinh tươm việc nhà ấy mà. Còn khéo léo thì mình phải công nhận.

Chồng mình rất khéo tay. Hồi mới yêu rất hay làm đồ handmade tặng mình. Mà làm đẹp đến nỗi có người tưởng mua nữa ấy.

Gia đình nhỏ ngày càng hạnh phúc nhờ sự xuất hiện của bé Đậu Đậu - Ảnh: Internet

Anh cũng không thích mình khoe anh biết đan móc vì sợ mọi người bảo đàn ông không thích hợp món ấy. Nhưng mà mình tự hào chết đi được vì mình học mãi không biết móc. 2 vợ chồng cùng học móc mà mình bỏ cuộc sau 3 ngày. Còn chồng mình nghiện móc luôn. Bạn bè đến nhà là mình hay khoe mấy đồ chồng làm”, chị Kiều Anh tự hào chia sẻ về chồng mình.

Không chỉ đan chăn cho con, anh Tùng còn thêu nhiều thú nhồi bông cho con trai chơi.