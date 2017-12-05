Tâm thư cô gái trẻ xinh đẹp gửi các ông chồng hay nhậu nhận được mưa lời khen từ hội chị em

Đời sống 05/12/2017 11:37

“Chồng người ta sao ngoan như thế mà chồng em đi uống bia không về. Tới khuya say sấp mặt rồi về”, lời than vãn của một bà mẹ bỉm sữa nhận được sự đồng cảm của nhiều chị em.

Mới đây trên Facebook xuất hiện đoạn clip một cô gái trẻ hát bài “Người tình rượu bia” được “chế” từ bài hát "Người tình mùa đông" thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

 

Trong suốt bài hát, cô gái này liên tục kể tội các ông chồng thích nhậu hơn thích về nhà, thường xuyên vì bạn bè rủ nhậu mà bỏ quên vợ con, không chăm lo việc nhà. Những câu hát như: “Chiều làm xong anh không lo lắng nào con anh ai đón đưa mỗi chiều. Bữa cơm em cứ ngồi một mình có khi anh quên đi nhà mình” hay “Bạn bè anh ới câu là anh vội đi ngay, có khi việc nhà tung tóe, anh vứt hết mà đi”, nhận được rất nhiều sự đồng cảm của chị em phụ nữ.

Nhiều bà vợ tỏ ra thích thú, liên tục chia sẻ đoạn clip này vì đã thay họ nói lên tiếng lòng. Với nhiều chị em, việc các ông chồng nhậu khuya là “chuyện thường ngày ở huyện”. Mặc kệ các bà vợ ở nhà tủi thân, cực khổ với mớ công việc ngổn ngang, nhiều ông chồng vẫn vô tư chè chén. Trường hợp này khiến các bà vợ tiến thoái lưỡng nan, “chả lẽ bỏ chồng vì một lý do như vậy, nhưng cứ sống như thế cả đời thì oải quá”, một bà vợ lên tiếng.

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Thói quen nhậu nhẹt của các ông chồng khiến nhiều bà vợ khổ sở - Ảnh minh họa: Internet

Đứng trước lời buộc tội của hội mẹ bỉm sữa, các ông chồng cho rằng nhậu là một phần không thể thiếu của đàn ông, họ phải quảng giao. Mà bàn rượu chính là nơi để các ông thể hiện tình chiến hữu, tìm cảm hứng cho cuộc sống. Có người bao biện rằng họ nhậu là để phục vụ cho công việc, kiếm tiền về xây dựng gia đình.

Dù đã nhiều giờ trôi qua, đoạn clip trên vẫn đang tạo ra một cuộc tranh luận kịch liệt từ 2 phía.

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Từ khóa:   mạng xã hội cô vợ trẻ xinh đẹp

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