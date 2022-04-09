Lại xuất hiện thêm một nam thanh niên bỏ lại xe, nhảy cầu tự tử trước sự ngỡ ngàng của người đi đường

Xã hội 09/04/2022 09:15

Hiện tại, lực lượng chức năng đang phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm 1 nam thanh niên đã có hành vi bỏ lại xe và nhảy cầu tự tử Hòa Đông (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) trước sự chứng kiến của nhiều người dân đi đường.

Cụ thể theo thông tin từ Pháp Luật và Bạn Đọc, khoảng 16h40' chiều 8/4, một nam thanh niên khoảng 30 tuổi (trú ấp 5, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc) điều khiển xe máy wave BKS 92F1, đến giữa cầu Hòa Đông (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) thì dừng lại và bất ngờ nhảy xuống sông Vu Gia tự tử trước sự ngỡ ngàng của những người đi đường.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng đã có mặt nhanh chóng tại hiện trường, để tiến hành điều tra và làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên.

Lại xuất hiện thêm một nam thanh niên bỏ lại xe, nhảy cầu tự tử trước sự ngỡ ngàng của người đi đường - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc

Dẫn theo nguồn tin từ báo Lao Động, vụ việc xảy ra quá nhanh nên người đi đường không ai kịp phản ứng. Nhận thông tin từ người dân, cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC &CHCN) TPHCM điều động lực lượng tới triển khai tìm kiếm. Em trai nạn nhân cũng có mặt cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu xác định nam thanh niên nhảy cầu tên N.C.S (24 tuổi, quê Lâm Đồng, tạm trú TP.Thủ Đức).

Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ đợt mưa kéo dài khiến nước sông đang cực kỳ chảy xiết và làm cản trở công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Hiện tại, thi thể của nam thanh niên xấu số vẫn chưa được tìm thấy.

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