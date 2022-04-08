Bé gái 14 tuổi ở Phan Thiết đi xin việc để phụ giúp gia đình nhưng bị người đàn ông quen qua Facebook chở vào một con hẻm vắng thực hiện hành vi đồi bại rồi đe dọa giết,

Vào ngày 8/4, theo chia sẻ thông tin từ báo Người Lao Động, Công an Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) cho biết đã bắt giữ Lê Anh Kim (sinh năm 1995, trú xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết) sau 10 giờ truy xét. Cụ thể, nghi phạm Kim đã thực hiện hành vi đồi bại với bé L. (14 tuổi, ngụ phường Lạc Đạo, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) vào tối ngày 7/4.

Qua đấu tranh, Lê Anh Kim bước đầu khai nhận hành vi của mình. Công an TP. Phan Thiết đã di lý đối tượng từ nơi ở về trụ sở để tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ.

Đường Võ Nguyên Giáp, Phan Thiết, nơi xảy ra vụ xâm hại.Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo khai báo ban đầu, báo Tiền Phong đưa tin, L. có quen nghi phạm Lê Anh Kim qua Facebook. Kim hứa sẽ xin việc làm cho Linh tại một resort ở Mũi Né và hẹn chiều 7/4 sẽ xin việc giúp cho bé gái này.

Chiều muộn 7/4, sau khi đưa Linh đến một resort ở Mũi Né xin việc nhưng không được nhận, Kim đã lấy xe máy nói sẽ chở giúp bé L. về nhà. Song, nghi phạm Kim dùng xe máy chở L. theo đường Võ Nguyên Giáp (706B) là con lộ rất vắng và khi người này rẽ xe vào một hẻm vắng dừng xe, nghi ngờ có chuyện không lành, L. bỏ chạy nhưng bị đối tượng bóp cổ khống chế.

Kim đã đe dọa giết L. và nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại, gây thương tích nhiều nơi trên cơ thể của cháu bé. Sau đó, một số người đi đường phát hiện nên Kim lên xe máy bỏ chạy.

Ngoài ra, ông L. (cha bé L.) cho biết, khoảng 9 năm trước lúc bé L. 5 tuổi thì mẹ bỏ nhà đi, cha của L. làm nghề đi biển nuôi bốn con nhỏ. Gần đây, L. thấy cha bị tai nạn khi lao động, đi lại khó khăn nên L. nghỉ học tìm việc làm để phụ giúp cha. Khi con nói đi xin việc ông đã cản vì còn quá nhỏ nhưng L. một mực cho biết có người xin việc giùm và chấp nhận rửa chén hoặc dọn bàn nhằm kiếm tiền giúp cha.

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