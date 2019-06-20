Lại xuất hiện 'bà ngoại' ngực xệ, cởi trần ôm chiếc lu bên hồ sen khiến dân mạng hoảng hốt

"Tưởng chỉ có mấy cô gái trẻ khoe thân, bây giờ đến U50-U60 cũng đua theo à, đáng sợ quá!", dân mạng bình luận.

Hình ảnh nhóm phụ nữ U60 mặc áo yếm ra hồ sen chụp ảnh vẫn chưa hạ nhiệt thì mới đây, một phụ nữ trung niên đáng tuổi "bà ngoại" lại xuất hiện bên hồ sen trong tình trạng cởi trần, ôm lu chụp hình khiến người xem hoảng hốt. Dù tuổi đã gần 60, người phụ nữ này sẵn sàng lột áo yếm cởi trần, bất chấp ngực chảy xệ để làm một khoảnh khắc để đời. Mặc dù khung cảnh trông khá nghệ thuật với chiếc lu cắm đầy sen hồng làm đạo cụ, thêm người trợ lý té nước nhẹ nhàng cho lãng mạn, nhưng ai nấy đều cho rằng bà cô khoe ngực phản cảm, lộ liễu kia đã phá hỏng toàn bộ vẻ thanh tịnh của hồ sen.

Người phụ nữ tuổi trung niên cởi trần ôm chiếc lu bên hồ sen khiến dân mạng hoảng hốt - Ảnh: FB Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, bức ảnh đã nhận về vô số bình luận "gạch đá" gay gắt từ dân mạng. Nhiều ý kiến cho rằng hồ sen đã bị "ô nhiễm" vì những hành động phản cảm này. "Tưởng chỉ có mấy cô gái trẻ khoe thân, bây giờ đến U50-U60 cũng đua theo à, đáng sợ quá!"; "Chụp hình với loài hoa đại diện cho cái đẹp thanh khiết mà ăn vận lố lăng, thật sự không chấp nhận nổi"; "Không nhìn thấy sen chắc mình tưởng mấy bà cô này chuẩn bị đi tắm"; "Hôm nọ có một nhóm phụ nữ mặc áo lót lòi ra ngoài áo yếm trông lôi thôi phản cảm cũng ra hồ sen chụp hình, nay tới bà này còn lột đồ luôn"; "Bác ơi về nhà bế cháu đi cho thanh lịch chứ ra hồ sen cởi áo như này con cháu sợ hãi quá"; "Chả thấy đẹp ở đâu, xấu hổ quá cô ơi, lớn tuổi rồi ai lại chụp ảnh vô duyên như thế";..., dân mạng bình luận.

Nhóm phụ nữ trung niên mặc áo lót lòi ra bên ngoài áo yếm vô cùng phản cảm - Ảnh: FB Có vẻ những bà cô tuổi 'sồn sồn' còn thích gây chú ý hơn cả hội gái trẻ - Ảnh: FB

Thiếu nữ "ngủ gật" đến lòi cả đầu ngực giữa hồ sen trắng - Ảnh: FB

'Hot girl' đình đám nhất mùa sen năm nay với bộ ảnh khỏa thân được dân mạng chia sẻ ầm ầm - Ảnh: FB Dù ở bất cứ độ tuổi nào thì việc khoe da thịt với tư thế phản cảm bên hồ sen vẫn thật khó chấp nhận, cũng chẳng tôn lên được vẻ quyến rũ hay bất kỳ nét gì của người phụ nữ. Hy vọng qua những hình ảnh trên, một bộ phận phụ nữ hãy rút kinh nghiệm nếu có ý định khoe dáng bên hồ sen.

Nắng cháy da, U60 dầm mình dưới đầm sen tạo dáng Mùa sen nở rộ cũng là thời điểm phái đẹp nô nức đến đầm sen chụp ảnh bất chấp thời tiết đang dịp nắng nóng đỉnh điểm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lai-xuat-hien-ba-ngoai-nguc-xe-coi-tran-om-chiec-lu-ben-ho-sen-khien-dan-mang-hoang-hot-328664.html