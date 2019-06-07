Đầm Sen ra mắt 'Chương trình giáo dục trải nghiệm'

Đời sống 07/06/2019 14:59

Nhân ngày Môi trường thế giới 5/6, CVVH Đầm sen phối hợp với Nhà Thiếu Nhi Quận 11 tổ chức Ngày hội “Em yêu môi trường” dành cho học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn TP.HCM.

Tham gia chương trình, các em học sinh sẽ được bổ sung kiến thức, nâng cao ý thức, kỹ năng thực hành trong hoạt động bảo vệ môi trường sống với rất nhiều hoạt động bổ ích và ý nghĩa như: sử dụng vỏ chai nước để tái chế thành dụng cụ trồng cây, trồng, chăm sóc, thu hoạch và đóng gói rau, quả bằng lá chuối, lá sen mà không sử dụng túi ni lông....

Đầm Sen ra mắt 'Chương trình giáo dục trải nghiệm' - Ảnh 1
Đêm văn nghệ Em yêu môi trường

Sau khi tham gia các hoạt động về trải nghiệm sinh học, các em học sinh được đi tham quan, tìm hiểu các loài động vật hoang dã đang được bảo tồn, chăm sóc tại Đầm Sen: Voi châu Á, hà mã, cá sấu nước ngọt, trăn đất, chim Cò lạo, chim công… Đặc biệt, nhằm giúp các em hình thành tình yêu với các loài động vật, các loại thức ăn thức ăn phù hợp với các loài thú đã được BTC chuẩn bị và hướng dẫn các em cách tiếp cận, cho thú ăn một cách khoa học và an toàn nhất.

Đầm Sen ra mắt 'Chương trình giáo dục trải nghiệm' - Ảnh 2
Các em nhỏ tham gia các hoạt động

Thông qua quá trình quan sát và trực tiếp thực hiện thao tác cho thú ăn, từ cảm giác sợ sệt, tò mò, dần dần đến sự thú vị, các em cảm thấy yêu thương và quyết tâm bảo vệ các loài vật này nhiều hơn sau buổi trải nghiệm.

Đầm Sen ra mắt 'Chương trình giáo dục trải nghiệm' - Ảnh 3
Hoạt động hái rau sạch cùng bạn bè

Đây là sản phẩm thí điểm của “Chương trình giáo dục trải nghiệm” do CVVH Đầm Sen phối hợp với Sở GD & ĐT TP.HCM thực hiện. Chương trình sẽ chính thức được đưa vào hoạt động từ đầu năm học mới 2019 – 2020, với mong muốn các em học sinh có một sân chơi liên tục mọi thời điểm trong năm để nghiên cứu, thực hiện các hoạt động tìm hiểu về môi trường, động thực vật hoang dã. Đồng thời, hướng dẫn cho các em học sinh tham gia các hoạt động giáo dục trải nghiệm về sinh học, môi trường, kỹ thuật nông nghiệp, với các chuyên đề giáo dục trải nghiệm phù hợp cho từng cấp lớp từ Tiểu học đến Trung học cơ sở trên cả nước.

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Từ khóa:   Em yêu môi trường Đầm Sen công viên nước

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