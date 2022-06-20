Kịp thời mổ 'bắt con' cho thai phụ gặp nạn trong vụ ô tô đâm hàng loạt xe trong đêm ở Đà Nẵng

Xã hội 20/06/2022 14:23

Sau cú đâm từ xe ô tô, thai phụ được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng suy thai cấp, rách tầng sinh môn…

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 20/6, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho hay đã mổ cấp cứu cho thai phụ 8 tháng gặp nạn trong vụ đâm xe liên hoàn trên đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) tối 19/6.

Bệnh viện thông tin, thai phụ được chuyển vào viện trong tình trạng suy thai cấp, rách tầng sinh môn… Trước tình trạng sức khỏe nhiều nguy hiểm, các bác sĩ đã tiến hành mổ bắt con cho thai phụ. Cháu bé chào đời khi được 8 tháng tuổi (sinh non). Hiện tại, thai phụ và em bé đang được theo dõi sức khỏe.

Kịp thời mổ 'bắt con' cho thai phụ gặp nạn trong vụ ô tô đâm hàng loạt xe trong đêm ở Đà Nẵng - Ảnh 1
Nhiều xe máy, ô tô bị đâm liên hoàn trên đường Điện Biên Phủ - Ảnh: báo Tiền Phong

Cụ thể, vụ việc trước đó, theo báo Dân Việt đưa tin, khoảng 21h tối 19/6, ô tô con màu trắng BKS: 43A-418.64 do 1 người đàn ông điều khiển, lưu thông trên đường Điện Biên Phủ. Khi đến trước số nhà 433 thì bất ngờ mất lái tông vào xe máy tay ga BKS: 43D1-56191, do 1 người đàn ông điều khiển, chở theo vợ là chị Hồng (SN 1990, trú quận Thanh Khê), đang mang thai 8 tháng.

Cú va chạm khiến xe máy này ngã đổ xuống đường, người chồng bị xây xát nhẹ, còn chị Hồng bị thương nặng, mất nhiều máu. Nạn nhân ngay sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng.

Chưa dừng lại, ô tô "điên" tiếp tục lao về phía trước và gây tai nạn liên hoàn với 4 xe máy và 2 ô tô con khác, ngay trước vạch dừng đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư Điện Biên Phủ - Phạm Nhữ Tăng. Rất may, các nạn nhân trên 4 xe máy và 2 ô tô bị tông lần này chỉ bị thương nhẹ.

Theo các nhân chứng, sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô BKS: 43A-418.64 cố thủ bên trong nên đã bị người dân đập cửa kéo ra ngoài và bàn giao cho công an.

Tại hiện trường, 5 xe máy bị hư hỏng nhẹ. Tuy nhiên, 2 ô tô con BKS: 30F-208.95 và 43A-648.25 biến dạng phần đuôi do bị ô tô 43A-418.64 tông từ phía sau.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn này.

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Sau khi tông xe máy đang chở 1 phụ nữ mang thai, chiếc ô tô "điên" tiếp tục lao về phía trước và gây tai nạn thêm cho 4 xe máy cùng 2 ô tô khác ngay trước trụ đèn tín hiệu giao thông tại ngã 4 ở Đà Nẵng.

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