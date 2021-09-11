Kinh hoàng phát hiện hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Đắk Nông

Xã hội 11/09/2021 16:09

Người chồng về nhà phát hiện vợ cùng con trai 5 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ.

Theo báo Zingnews đưa tin, sáng 11/9, Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, đang điều tra vụ 2 mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ. Nạn nhân là bà P.T.B.L. (45 tuổi, ngụ thị trấn Đắk Mil) và con trai N.T.A. (5 tuổi).

Trước đó, tối 10/9, chồng bà L. đi ra ngoài có việc. Đến 20h cùng ngày, ông này trở về thì phát hiện vợ và con trai chết trong tư thế treo cổ nên trình báo cơ quan chức năng.

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Hiện trường vụ án - Ảnh: Đời sống và Pháp luật

Theo tờ Tri thức Trực tuyến, lãnh đạo UBND thị trấn Đắk Mil, gia đình bà L. đang gặp khó khăn về tài chính vì tài sản đã thế chấp ngân hàng. Ngoài ra, con trai của bà L. cũng mắc bệnh bẩm sinh nên có thể do suy nghĩ không thấu đáo nên tìm đến cái chết.

Hiện nguyên nhân cái chết của nạn nhân đang được điều tra làm rõ.

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Sau khi dùng dao đâm người vợ bị trọng thương, ông N. đã vào phòng khóa trái cửa, treo cổ tự tử. Nhưng may mắn được người dân phát hiện và đưa cả 2 vợ chồng đi cấp cứu.

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