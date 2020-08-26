Đang đi làm, mẹ nghèo đau đớn nghe tin con trai treo cổ tử vong ở nhà trọ

Xã hội 26/08/2020 17:21

Đang đi làm, người mẹ bàng hoàng hay tin con trai treo cổ tử vong. Thương cảm hoàn cảnh của người mẹ, nhiều người tốt bụng đã chung tay quyên góp, ủng hộ áo quan để bà lo hậu sự cho con.

Vào khoảng 11 giờ hôm nay (26/8), trong lúc đang làm việc tại công ty ở TP. Thuận An (Bình Dương), bà T.T.B bàng hoàng nghe tin con trai treo cổ tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh D.L (sinh năm 1991, quê Sóc Trăng) được phát hiện tử vong trong nhà trọ tại khu vực đường Tân Phước Khánh 43 thuộc khu phố Bình Quới A, phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

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Người mẹ công nhân đau đớn khi hay tin con trai treo cổ tử vong - Ảnh: Pháp luật & Bạn đọc

Theo thông tin một người hàng xóm chia sẻ trên Pháp luật & Bạn đọc, trước khi chết nạn nhân có tâm sự buồn chuyện tình cảm. Khi hay tin con mất, bà B. chỉ còn vài trăm ngàn trong người. Thấy vậy, nhiều người tốt bụng đã cùng nhau quyên góp, ủng hộ áo quan để người mẹ nghèo lo hậu sự cho con trai.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Cách đây không lâu, tại Quảng Nam cũng vừa xảy ra vụ việc con chết đuối gần 1 ngày, mẹ đi làm mướn chưa biết tin khiến dân mạng không khỏi xót xa. 

Theo đó, vào khoảng 18 giờ ngày 21/8, em Đỗ Văn Việt (17 tuổi, ngụ trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) mượn ghe hàng xóm đi đánh cá ở sông Tranh.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, gia đình gọi điện nhưng Việt không nghe máy. Ra sông tìm kiếm, mọi người nhìn thấy chiếc ghe trôi trên sông nhưng không có người. 

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Khu vực người dân phát hiện thi thể Việt - Ảnh: Internet

Nghi có chuyện chẳng lành, người dân trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Đến trưa 22/8, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Được biết tại địa phương, gia đình Việt có hoàn cảnh hết sức khó khăn, thuộc diện hộ nghèo. Cha Việt mất sức lao động, đi xe lăn, anh trai bị bệnh động kinh. 

Để có tiền lo cho gia đình, Việt nghỉ học sớm, hằng ngày đi phụ lái xe múc, buổi tối đi đánh cá bán kiếm tiền. Mẹ nạn nhân thì đi trồng rẫy thuê. Con trai mất gần 1 ngày, bà vẫn chưa biết tin dữ.

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Từ khóa:   Bình Dương hoàn cảnh khó khăn buồn chuyện tình cảm

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