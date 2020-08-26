Bình Phước: Nam thanh niên quay lén nữ đồng nghiệp thay đồ rồi tung lên mạng vì nguyên nhân không ai ngờ tới

Xã hội 26/08/2020 15:04

Vì mâu thuẫn trong quá trình làm việc, đối tượng Thành đã quay lén nữ đồng nghiệp thay quần áo rồi tung lên mạng xã hội.

Trao đổi với báo chí, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đơn vị này đang tạm giữ Lê Tấn Thành (22 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài) để tiếp tục điều tra vụ việc quay lén nữ đồng nghiệp thay quần áo rồi tung lên mạng xã hội. Nạn nhân là chị L. (23 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú).

Theo đó, vì mâu thuẫn khi làm việc chung tại phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, đối tượng Thành đã lén đặt camera quay lại cảnh chị L. thay quần áo trong nhà vệ sinh.

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Vì mâu thuẫn trong lúc làm việc, nam thanh niên đã quay lén nữ đồng nghiệp thay quần áo rồi tung lên mạng xã hội - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, Thành đăng clip này lên mạng xã hội. Vào ngày 20/8 vừa qua, chị L. phát hiện clip mình bị quay lén trên mạng nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Sau khi xác định Thành là người quay clip, phát tán trên mạng xã hội, cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự đối tượng này để điều tra.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:   mâu thuẫn khi làm việc clip nóng Bình Phước

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