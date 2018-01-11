Kinh hoàng bé trai hơn 1 tuổi bị chó nhà cắn rách mặt, đứt rời mũi

Xã hội 11/01/2018 17:27

Trong lúc chơi đùa với chú ba chó ngoài sân, bé trai hơn 1 tuổi bị chú chó nặng hơn 19 kg cắn nát mặt, phần mũi đứt rời.

Sự việc thương tâm xảy ra vào ngày 3/1 tại Đắk Lắk. Nạn nhân là bé Lê Nguyễn Tường Lâm (hơn 1 tuổi).

Theo lời kể của người thân, lúc xảy ra sự việc bé Lâm đang chơi một mình với 3 con chó ở ngoài sân còn chị Hương (mẹ bé) dọn dẹp chén đĩa ở nhà sau. Nghe tiếng con khóc, chị vội vàng chạy lên thì thấy một mảnh thịt trên người bé bị chó cắn rơi ra giữa phòng. Người mẹ vội nhặt mảnh thịt lên rồi đưa con đi cấp cứu. Chú chó cắn bé Lâm nặng khoảng 19 kg, gấp 3 lần trọng lượng của nạn nhân.

Nhắc lại giây phút kinh hoàng đó, người mẹ vẫn chưa hết sợ hãi: “Một tay tôi cầm lỗ mũi và bế con, một tay lái xe xuống bệnh viện cách nhà 5 km để cấp cứu. Trên tay con vẫn còn cầm que cà phê”.

Kinh hoàng bé trai hơn 1 tuổi bị chó nhà cắn rách mặt, đứt rời mũi - Ảnh 1
Bé Lâm bị cắn rơi phần mũi khi chơi cùng 3 chú chó ngoài sân - Ảnh: Công An Nhân Dân

Khi được đưa vào bệnh viện địa phương, nhiều phần trên gương mặt bé bị tổn thương nặng nề, nhất là phần mũi gần như bị đứt hết. Bác sĩ chỉ có thể tiến hành sơ cứu, đông lạnh phần thịt bị cắn lìa rồi chuyển bệnh nhi xuống Bệnh viện Nhi đồng 1 TP. HCM cấp cứu.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết dù được bảo quản trong thùng đá thì phần thịt bị chó cắn rơi ra vẫn bị hoại tử vì thời gian quá lâu (hơn 12 giờ). Dù vậy, các bác sĩ cũng tiến hành phẫu thuật ghép lại cho nạn nhân. Tuy nhiên, không chắc ca phẫu thuật có thành công hay không.

Bé trai 5 tuổi bị hai con chó béc giê cắn thủng khí quản

Vào ngày 7/1 vừa qua, bé Nguyễn Tiến Đạt (5 tuổi, cư trú ở Long Thành, Đồng Nai) cũng nhập viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch vì bị hai con chó béc giê cắn thủng khí quản. 

Kinh hoàng bé trai hơn 1 tuổi bị chó nhà cắn rách mặt, đứt rời mũi - Ảnh 2
Bé Đạt hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM - Ảnh: Thanh Niên

Ngay lập tức bé được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 chuyển vào phòng mổ cấp cứu, khâu lại lỗ thủng ở vùng cổ của em.

Vụ việc của bé Lâm và Đạt đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh khi nuôi chó trong nhà. Theo các chuyên gia, những vết thương do chó cắn không chỉ làm mất thẩm mỹ mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng của nạn nhân.

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Sau khi bị chó cắn, nghĩ vết thương nhỏ không sao nên gia đình không đưa em đi khám. Hơn một tháng sau nữ sinh này phát bệnh dại tử vong.

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