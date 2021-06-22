Kín trên kín dưới, mỹ nhân 'bộ môn con nhà giàu' đẹp nhất Việt Nam mỗi lần thả dáng trên sân đều khiến fan 'đứ đừ'

Xã hội 22/06/2021 08:36

Được mệnh danh là mỹ nhân sân golf, hotgirl Thái Thảo Nguyên có nhiều người hâm mộ trên Instagram và cả ngoài đời.

Thái Thảo Nguyên được xem là một trong những hotgirl của bộ môn "con nhà giàu" và luôn xuất hiện với gu thời trang đẳng cấp.

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Với Instagram hơn 48k người theo dõi, hotgirl Thái Thảo Nguyên được nhiều bạn trẻ biết đến. Cô đang là sinh viên tại trường RMIT - Ảnh: Internet
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Bắt đầu tham gia chơi golf từ lúc còn khá trẻ, gu thời trang trên sân golf của cô cực kỳ sang chảnh và đẳng cấp - Ảnh: Internet
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Dù chẳng xuất hiện bên các bộ bikini những người xem vẫn cảm thấy xao xuyến với vẻ đẹp quyến rũ và khỏe khắn của cô - Ảnh: Internet
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Những bức ảnh của cô được dân mạng chia sẻ rầm rộ và còn dành nhiều lời khen có cánh - Ảnh: Internet
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Cô được mệnh danh là mỹ nhân sân golf và mỹ nhân chơi golf đẹp nhất Việt Nam - Ảnh: Internet
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Cô chia sẻ rằng từ nhỏ đã chưa bao giờ suy nghĩ đến việc dậy sớm, tuy nhiên khi lớn lên cô đã tham gia chơi golf và bắt đầu tập dậy sớm để làm quen với bộ môn này - Ảnh: Internet
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Tham gia bộ môn 'con nhà giàu' này giúp Thảo Nguyên cải thiện sức khỏe giảm căng thẳng và mệt mỏi - Ảnh: Internet
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Ngoài chơi golf, cô còn tham gia tennis, yoga và vài môn thể thao ưa thích khác - Ảnh: Internet
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Cô xuất sắc sở hữu 7 huy chương, bao gồm 5 HCV môn cờ tướng cấp thành phố. Hai chiếc huy chương còn lại đều là đồng: 1 ở giải bơi lội thành phố, 1 cũng từ cờ tướng... khiến dân tình xuýt xoa ngưỡng mộ - Ảnh: Internet
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Cô sở hữu body cực phẩm và cũng rất thích diện bikini trên trang cá nhân - Ảnh: Internet
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Cô mong muốn tương lai được kinh doanh phụ giúp gia đình - Ảnh: Internet
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Từng chia sẻ muốn trở thành Tiger Woods, liệu cô có gặt hái được nhiều thành công trong tương lai gần?

 Rất nhiều cư dân mạng đã trầm trồ khen ngợi đôi chân cực phẩm của cô và hi vọng mỹ nhân sẽ thành công trên con đường mình đã chọn.

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Từ khóa:   hotgirl Thái Thảo Nguyên mỹ nhân sân golf hotgirl sân golf

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