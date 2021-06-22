Kín trên kín dưới, mỹ nhân 'bộ môn con nhà giàu' đẹp nhất Việt Nam mỗi lần thả dáng trên sân đều khiến fan 'đứ đừ'

Được mệnh danh là mỹ nhân sân golf, hotgirl Thái Thảo Nguyên có nhiều người hâm mộ trên Instagram và cả ngoài đời.
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Thái Thảo Nguyên được xem là một trong những hotgirl của bộ môn "con nhà giàu" và luôn xuất hiện với gu thời trang đẳng cấp.
Rất nhiều cư dân mạng đã trầm trồ khen ngợi đôi chân cực phẩm của cô và hi vọng mỹ nhân sẽ thành công trên con đường mình đã chọn.