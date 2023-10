Khởi tố người đàn ông tự xưng 'vụ trưởng Thanh tra Chính phủ' đi lọt nhiều chốt chống dịch

Khám xét 2 nơi ở của Hải tại phường Tam Hiệp và phường Trảng Dài, công an cũng thu giữ thêm nhiều bộ đồng phục thanh tra và một số giấy tờ liên quan hành vi lừa đảo.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Đình H. (33 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp) để điều tra về tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác.

Cụ thể, theo điều tra ban đầu, khoảng 16h30 chiều 31/8, H. cùng Lê Hữu L. (50 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa) đi ôtô đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại khu vực cầu Săn Máu (khu phố 5, phường Trảng Dài), yêu cầu lực lượng chức năng tại đây cho qua để đi làm nhiệm vụ.

Lúc này, lực lượng trực chốt yêu cầu người này xuất trình giấy tờ thì H. tự xưng là vụ trưởng Thanh tra Chính phủ, đồng thời xuất trình một bảng tên vụ trưởng Thanh tra Chính phủ và một thẻ thanh tra mang tên Trịnh Định H. với chức vụ phó phòng xử lý sau thanh tra, Bộ Y tế.

Công an thu giữ 2 giấy phép lái xe có thông tin khác nhau - Ảnh: Tuổi trẻ

Nghi giờ H. giả mạo cán bộ Thanh tra Chính phủ, lực lượng công an đã giữ H. lại để xác minh. H. mới thừa nhận không phải lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, chỉ mạo danh để được qua các chốt kiểm soát. Kiểm tra trên ôtô, công an còn phát hiện nhiều tang vật gồm 1 bộ đồng phục giống cán bộ thanh tra, 1 cầu vai, 1 cặp ve áo, 1 bảng tên có chữ Trịnh Đình H. - Thanh tra Chính phủ, chức vụ vụ trưởng; 1 thẻ tranh tra chức vụ phó phòng xử lý sau thanh tra (Bộ Y tế); 2 giấy đi đường do UBND phường Trảng Dài và Long Bình cấp.

Khám xét 2 nơi ở của Hải tại phường Tam Hiệp và phường Trảng Dài, công an cũng thu giữ thêm nhiều bộ đồng phục thanh tra và một số giấy tờ liên quan hành vi lừa đảo. Vì vậy, Công an phường Trảng Dài đã lập biên bản bắt giữ người có hành vi phạm tội quả tang đối với H. về hành vi làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và tạm giữ toàn bộ số tang vật trên.

Bước đầu, Hải khai đặt mua đồng phục, cầu vai, ve áo, nón, bảng tên, thẻ thanh tra… trên mạng với giá 4 triệu đồng/bộ. Về 2 giấy đi đường, phó chủ tịch phường Trảng Dài và chủ tịch phường Long Bình cho biết do H. điện thoại tới hứa phát quà, gạo, rau hỗ trợ người dân khó khăn nên mới cấp giấy đi đường.

Tài xế hung hăng doạ cảnh sát cơ động 'cản tao là cản trời' bị khởi tố Lâm Đình Bảo (31 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) là tài xế lớn tiếng đe dọa CSCĐ khi lái ô tô đi qua chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoi-to-nguoi-dan-ong-tu-xung-vu-truong-thanh-tra-chinh-phu-di-lot-nhieu-chot-chong-dich-423522.html