iPhone Air và iPhone 17 Series: Cuộc đối đầu giữa thiết kế siêu mỏng và đột phá hiệu năng

Với độ mỏng chỉ 5.6 mm, iPhone Air đã phá vỡ mọi giới hạn trước đây. Khung máy được chế tác từ Titan chuẩn hàng không vũ trụ (Grade 5), kết hợp giữa sức mạnh, sự nhẹ nhàng và độ bền vượt trội, sau đó được đánh bóng đến độ sáng gương hoàn hảo.

Đặc biệt, Apple lần đầu tiên mang kính Ceramic Shield siêu cứng ra cả mặt sau, kết hợp với Ceramic Shield 2 ở mặt trước (cứng hơn gấp 3 lần), tạo nên một cấu trúc bền bỉ chưa từng có, chống trầy xước và va đập tối ưu. Cụm camera được điêu khắc tinh xảo vào một "cao nguyên" liền mạch, tối ưu hóa không gian cho các linh kiện quan trọng bên trong.

Sức mạnh "Pro" trong một thân hình thanh thoát

iPhone Air được trang bị màn hình 6.5 inch ProMotion 120Hz và độ sáng đỉnh 3000 nits. Trái tim của máy là vi xử lý A19 Pro mạnh mẽ, con chip tương đương với dòng Pro, đảm bảo mọi tác vụ từ công việc đến giải trí đều mượt mà.

Hệ thống camera Fusion 48MP dù chỉ có một ống kính duy nhất ở mặt sau nhưng lại ẩn chứa sức mạnh của nhiều camera, cho phép chụp ảnh 48MP siêu chi tiết và zoom quang học 2x chất lượng cao. Camera trước Center Stage hoàn toàn mới cũng là một bước tiến vượt bậc, cho phép chụp ảnh selfie góc rộng ở cả chiều ngang và dọc mà không cần xoay máy.

iPhone 17 Series - Đỉnh cao của sức mạnh và sự chuyên nghiệp

iPhone 17 - Nâng cấp toàn diện cho trải nghiệm hàng ngày

iPhone 17 thường là bước nhảy vọt so với thế hệ trước. Máy sở hữu màn hình lớn hơn 6.3 inch với viền mỏng hơn, và lần đầu tiên được trang bị công nghệ ProMotion 120Hz. Thiết kế được bảo vệ bởi Ceramic Shield 2, đi kèm 5 màu sắc trẻ trung: Lavender, Xanh Lam khói, Đen, Trắng và Xanh Lá xô thơm. Sức mạnh đến từ chip A19 và hệ thống camera kép Fusion 48MP, nay được bổ sung thêm camera siêu rộng Fusion 48MP mới, cho chất lượng ảnh chụp vượt trội.

iPhone 17 Pro & Pro Max - Tái định nghĩa hiệu năng di động

Điểm sáng của iPhone 17 chính là iPhone 17 Pro & Pro Max - được đánh giá là dòng iPhone mạnh nhất Apple từng tạo ra. Thay vì titan, bộ đôi Pro sử dụng khung nhôm nguyên khối được rèn tỉ mỉ. Tại sao? Vì thiết kế này tối ưu cho hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) hoàn toàn mới bên trong, giúp máy đạt được hiệu suất duy trì tốt hơn 40% so với thế hệ tiền nhiệm.

Cụm camera chuyên nghiệp: lần đầu tiên cả ba camera sau đều là cảm biến Fusion 48MP. Camera Telephoto được nâng cấp ngoạn mục với khả năng zoom quang học 4x (100mm) và 8x (200mm), cùng zoom kỹ thuật số lên đến 40x. Với thời lượng pin tốt nhất từ trước đến nay trên iPhone Pro Max (lên đến 39 giờ xem video), đây là người bạn đồng hành không thể thiếu cho các nhà sáng tạo nội dung.

Đặt lên bàn cân: iPhone Air và iPhone 17 Series

Ưu đãi đặt trước iPhone mới tại Thế Giới Di Động

Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu iPhone mới cùng hàng loạt đặc quyền hấp dẫn:

Tặng bình giữ nhiệt magsafe TopZone (số lượng có hạn chỉ dành cho 17.000 khách đầu tiên). Bình có 5 màu đặc biệt và trendy, khách sẽ nhận màu ngẫu nhiên.

Giao trễ đền ngay 1 triệu

Trả chậm 0% lãi suất, chỉ cần trả trước từ 10% (kỳ hạn 6–12 tháng)

Thu cũ lên đời, trợ giá tối đa 3 triệu

Ưu đãi đến 2.5 triệu khi thanh toán qua thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử

Mua kèm iPad/Mac/Watch/AirPods giảm đến 3 triệu

Tặng PMH phụ kiện đến 500K + SIM MobiFone 6 tháng (8GB/ngày) trị giá 200K

Bảo hành mở rộng & bảo hiểm rơi vỡ chỉ từ 990K

Hỗ trợ chuyển đổi eSIM cho Viettel – MobiFone – VinaPhone

TopZone là chuỗi cửa hàng ủy quyền cao cấp của Apple tại Việt Nam. Với 2 cửa hàng đạt chuẩn Apple Premium Reseller (APR) cùng hơn 80 điểm bán ủy quyền chính thức (AAR) khác trải dài trên toàn quốc, cùng trong hệ sinh thái các cửa hàng thegioididong.com, TopZone mang đến không gian mua sắm chuẩn quốc tế, trải nghiệm sản phẩm Apple chính hãng và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp. Đây là địa chỉ đáng tin cậy để khách hàng yên tâm chọn lựa các thiết bị Apple với chất lượng và giá trị đảm bảo.

Hãy là một trong những người đầu tiên sở hữu siêu phẩm bằng cách đăng ký nhận thông tin ngay hôm nay tại TopZone!