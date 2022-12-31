Điều tra nguyên nhân vụ cháy công ty nhựa trong khu công nghiệp

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại công ty nhựa ở đường số 6 Khu công nghiệp Hòa Khánh (Đà Nẵng).

Theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 8h15 ngày 31/12, ngọn lửa bùng lên tại công ty nhựa ở đường số 6 Khu công nghiệp Hòa Khánh. Sau khi phát hiện lửa bùng phát, một số công nhân dùng bình chữa cháy cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Lửa gặp các vật liệu dễ cháy nên bùng lên dữ dội, cột khói đen bốc cao, bao trùm cả khu vực.

Cảnh sát PCCC có mặt dập lửa - Ảnh: VTC News

Hàng chục xe chữa cháy được điều động đến tiếp nước - Ảnh: Vietnamnet

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng điều hàng chục xe cứu hỏa, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ khẩn trương đến hiện trường dập lửa.

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy chia ra nhiều hướng dập lửa để tránh cháy lan sang các nhà máy xung quanh.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người - Ảnh: VTC News

ột phần nhà xưởng của công ty bị đổ sập, nhiều tài sản bị lửa thiêu rụi - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, đến 9h40 ngọn lửa được dập tắt. Vụ cháy làm một phần nhà xưởng tại công ty bị đổ sập, nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân hiện đang được lực lượng chức năng điều tra.

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