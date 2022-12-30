Bình Định: Điều tra nguyên nhân nữ sinh lớp 10 tử vong sau khi học thể dục

Xã hội 30/12/2022 14:15

Vào ngày 30/12, một học sinh lớp 10 ở Bình Định bị tím tái sau khi khởi động để học môn thể dục và tử vong khi đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin từ VTC News, vào trưa ngày 30/12, ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định xác nhận một học sinh lớp 10 của Trường THPT Nguyễn Diêu (xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) vừa tử vong trong giờ học môn thể dục.

Ông Tuấn cho biết, khoảng 7h cùng ngày, vào đầu giờ tiết 1, em N.T.H.L. (15 tuổi; ngụ thôn Mỹ Trung, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) ra sân trường để học môn thể dục. Trong lúc đang khởi động tại chỗ để chuẩn bị vào buổi học chính thức, giáo viên dạy môn thể dục phát hiện em L. có biểu hiện mệt, mặt tái.

Bình Định: Điều tra nguyên nhân nữ sinh lớp 10 tử vong sau khi học thể dục - Ảnh 1
Nữ sinh lớp 10 ở Bình Định bị tím tái sau khi khởi động để học môn thể dục và tử vong khi đưa đến bệnh viện cấp cứu - Ảnh: VTC News

Ngay sau đó, nhân viên y tế của trường tiến hành sơ cứu ban đầu rồi chuyển nữ sinh đến Trạm y tế xã Phước Sơn, sau đó chuyển tiếp đến Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước cấp cứu nhưng em L. đã tử vong.

"Thông tin ban đầu là cháu học sinh này có tiền sử bệnh tim. Tuy nhiên, cơ quan chức năng sẽ làm rõ, xác định nguyên nhân tử vong", lãnh đạo UBND huyện Tuy Phước nói. 

Theo thông tin từ báo Dân Việt, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho biết, cơ quan công an, y tế... sẽ kiểm tra, làm rõ nguyên nhân vì sao em nữ sinh tử vong, để trả lời cho gia đình học sinh.

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