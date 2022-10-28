Hơn 15 ngày trôi qua vẫn chưa tìm thấy tung tích người phụ nữ mất tích trên núi Tà Cú

Xã hội 28/10/2022 19:58

Một người đi chung đoàn nói, khoảng 9h ngày 13/10, họ đến Hàm Thuận Nam, đi cáp treo lên chùa trên núi Tà Cú. Ít giờ sau đó, mọi người thấy thiếu bà Chung, tìm không ra nên báo ban quản lý khu du lịch và chính quyền địa phương.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 28/10, ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) cho biết, đến nay vẫn chưa tìm thấy bà Hoàng Thị Kim Chung (55 tuổi, trú huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), mất tích khi tham quan núi Tà Cú (thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú) vào trưa 13/10.

Ông Phúc khẳng định, từ ngày 13/10 đến ngày 25/10, có 50 người gồm các lực lượng như Công an huyện, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, bảo vệ dân phố, dân phòng, dân quân, người dân thị trấn Thuận Nam, xã Tân Thuận đã tham gia tìm kiếm xung quanh khu vực núi Tà Cú. Tuy nhiên, do địa hình rừng núi hiểm trở, trời mưa trơn trượt nên công tác tìm rất khó khăn.

Hiện tại, Công an huyện tiếp tục chỉ đạo Công an thị trấn Thuận Nam, Công an xã Tân Thuận tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, huy động các lực lượng phối hợp cùng nhân viên Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, Hạt Kiểm Lâm huyện tiếp tục tổ chức lực lượng, mở rộng khu vực tìm kiếm người mất tích.

Hơn 15 ngày trôi qua vẫn chưa tìm thấy tung tích người phụ nữ mất tích trên núi Tà Cú - Ảnh 1
Hình ảnh bà Chung trước khi mất tích do camera an ninh ghi lại lúc vừa đến cổng Khu du lịch cáp treo núi, sáng 13/10 - Ảnh: VnExpress

Trước đó, theo thông tin từ VnExpress, ông Lê Tốt (64 tuổi), một người đi chung đoàn nói, khoảng 9h ngày 13/10, họ đến Hàm Thuận Nam, đi cáp treo lên chùa trên núi Tà Cú. Khoảng 11h, sau khi tham quan chùa, tượng phật nằm trong rừng, những người trong đoàn bày mâm cỗ, hoa quả ra cúng Phật cầu bình an.

"Ít giờ sau đó, mọi người thấy thiếu bà Chung, tìm không ra, nên báo ban quản lý khu du lịch và chính quyền địa phương" - ông Tốt nói. Đến chiều tối, việc tìm kiếm nữ du khách vẫn vô vọng, không phát hiện dấu vết liên quan.

Lúc mất tích, bà Chung mặc đồ màu cam đậm, bên ngoài khoác áo sọc ca rô, mang khẩu trang màu xanh, đội nón màu đỏ thẫm.

Ông Võ Hữu Phương - Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, cho biết bà Chung mất liên lạc ở khu vực hang Tổ, nơi rừng cây rậm rạp, núi cheo leo, hiểm trở. Hiện, lực lượng tìm kiếm tăng cường lên hơn 50 người.

Núi Tà Cú nằm cách Phan Thiết chừng 30 km. Đây là thắng cảnh nổi tiếng với tượng Phật nằm lớn nhất Đông Nam Á, thu hút du khách đến du lịch, vãn cảnh.

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