Hỏi mượn xe máy nhưng không được, đối tượng liều lĩnh rút dao đâm chủ xe

Xã hội 03/02/2021 14:35

Sau khi rút dao đâm chủ xe, đối tượng liên tục di chuyển trên nhiều mái nhà liền kề để trốn công an.

Theo thông tin điều tra, khoảng 1h30 ngày 25/1, ông Đào Ngọc Hiển (SN 1965, trú tại 40 + 42/56 Võ Thị Sáu) hỏi mượn xe máy của ông Nguyễn Quốc Khánh (SN 1961, là nhân viên bảo vệ Ban quản lý Dự án Hàng Hải, số 11 Võ Thị Sáu, cùng phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Không được ông Khánh đồng ý, Hiển về nhà rút dao đâm ông Khánh, sau đó Hiển chạy về nhà khoá cửa cố thủ.

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Đối tượng Hiển liều lĩnh di chuyển liên tục trên nhiều mái nhà để đối phó với lực lượng chức năng - Ảnh: Báo Pháp Luật Việt Nam

Cú đâm khiến Ông Khánh bị 2 vết thương ở 2 bên đùi, được người dân đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận Ngô Quyền phối hợp Công an phường Máy Tơ ngay lập tức có mặt ở hiện trường. Tại đây, Hiển liều lĩnh leo lên mái nhà và di chuyển liên tục trên các mái nhà liền kề, nhằm trốn lực lượng chức năng.

Nhận thấy tình hình có vẻ bất lợi cho mình, Hiển đã nhảy từ mái nhà xuống đường Nguyễn Trãi, trên tay vẫn còn cầm con dao. Ngay sau đó, Hiển bị Lực lượng chức năng truy bắt, khống chế ở khu vực đầu đường Nguyễn Trãi.

Tại cơ quan điều tra, Hiển thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận hành vi trộm cắp xe máy tại khu vực gần nhà.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và xử lý.

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