Vụ việc Bella bạo hành con trai khiến dư luận xã hội vô cùng phẫn nộ, yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc giải cứu đứa bé.
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Nhắc đến "hot girl" Bella, người ta thường nghĩ ngay đến thành tích quỵt tiền từ Nam ra Bắc cùng phong cách thời trang chẳng giống ai. Thậm chí, nhiều người gọi cô gái này là nỗi ám ảnh của nhiều nhà hàng, nhà nghỉ và tài xế taxi. Mới đây, Bella có nhiều hành động bạo hành với con trai hơn 1 tuổi khiến dư luận càng thêm phẫn nộ.
Từ những clip do người mẹ này đăng lên mạng xã hội như hút thuốc phả vào mặt con, đòi đâm chết con trai đến những hình ảnh được cộng đồng mạng ghi lại như tha lôi con trai đi khắp nơi giữa thời tiết nắng nóng, để con trai nằm lăn lóc trên vỉa hè đã khiến cho dư luận vô cùng bức xúc.
Một số người dân đã làm đơn tố cáo chính thức gửi Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam mong tước quyền làm mẹ của Bella để đảm bảo sự an toàn cho đứa trẻ. Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã có văn bản gửi Sở Lao động – Thương binh – Xã hội tỉnh Hải Dương và các cơ quan liên quan cùng vào cuộc để làm rõ sự việc này.
Bà Ninh Thị Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhận định, hành động của người mẹ này đã và đang xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của cháu bé. Không đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cháu bé được phát triển toàn diện, vi phạm các quyền của cháu được pháp luật bảo vệ tại Luật Trẻ em, Luật Hôn nhân và Gia đình.