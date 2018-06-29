Nhắc đến "hot girl" Bella, người ta thường nghĩ ngay đến thành tích quỵt tiền từ Nam ra Bắc cùng phong cách thời trang chẳng giống ai. Thậm chí, nhiều người gọi cô gái này là nỗi ám ảnh của nhiều nhà hàng, nhà nghỉ và tài xế taxi. Mới đây, Bella có nhiều hành động bạo hành với con trai hơn 1 tuổi khiến dư luận càng thêm phẫn nộ.

Bella tên thật là Đoàn Thúy Hà (SN 1986, quê ở xã Kiến Quốc, Ninh Giang, Hải Dương).

Từ những clip do người mẹ này đăng lên mạng xã hội như hút thuốc phả vào mặt con, đòi đâm chết con trai đến những hình ảnh được cộng đồng mạng ghi lại như tha lôi con trai đi khắp nơi giữa thời tiết nắng nóng, để con trai nằm lăn lóc trên vỉa hè đã khiến cho dư luận vô cùng bức xúc.