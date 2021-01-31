Hóc xương cá dứa, một phụ nữ 64 tuổi tự nuốt cơm nóng và móc họng dẫn tới nguy kịch

Xã hội 31/01/2021 17:25

Nhiều người khi bị hóc xương cá thường dùng tay để móc họng, nuốt cục cơm nóng, uống nước. Tuy nhiên, cách làm này rất nguy hiểm. Đây là lý do khiến nữ bệnh nhân 64 tuổi ở huyện Cái Bè (Tiền Giang) hóc xương cá dứa lúc ăn cơm đã rơi vào tình trạng nguy kịch.

Sự việc xảy ra 16/1, nữ bệnh nhân đã tự nuốt cơm nóng và móc họng nhiều lần nhưng không lấy được xương ra. Ngay sau đó, người này được đưa đến bệnh viện địa phương khám và chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu vì tình trạng trở nên nguy kịch.

Bệnh nhân được chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ với kết quả áp xe cổ lan trung thất, có dị vật. Ê kíp bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu trong vòng 120 phút, thực hiện bóc tách vào ổ áp xe dọc động mạch cảnh – thực quản và khí quản lấy ra 0,5 lít mủ đục hôi, bơm rửa dịch mủ vùng cổ và trung thất trên. Đồng thời, bác sĩ lấy dị vật là xương cá có bề ngang 2x30 mm ổ vùng áp xe cổ trái.

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 Nữ bệnh nhân hiện đang phục hồi tốt - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Hiện sức khoẻ bệnh nhân phục hồi tốt, hết sốt, tỉnh táo, tiếp tục được theo dõi tại viện.

Bác sĩ Trầm Công Chất, Trưởng khoa Lồng ngực – Mạch máu, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, trung thất chứa các tạng rất quan trọng như các mạch máu lớn, tim, phổi... Áp xe trung thất là căn bệnh nguy hiểm, do khối mủ lan rộng vỡ vào khoang lồng ngực, gây tổn thương mạch máu, vỡ vào màng tim. Tình trạng này có thể dẫn đến nguy cơ tử vong 20%.

Theo bác sĩ Chất, nhiều người khi bị hóc xương thường dùng tay để móc họng, nuốt cục cơm nóng, uống nước. Tuy nhiên, cách làm này rất nguy hiểm, bởi dễ khiến xương cá trôi sâu hơn hoặc đâm vào làm tổn thương, có thể gây thủng thực quản.

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Bác sĩ lấy dị vật là xương cá có bề ngang 2x30 mm ổ vùng áp xe cổ trái

Bác sĩ cũng khuyến cáo, nếu chẳng may rơi vào tình trạng trên, không nên cố nuốt mà hãy cố gắng nôn oẹ càng sớm càng tốt. Tuyệt đối không móc họng vì sẽ gây nôn nhiều, dẫn đến phù nề hoặc khó thở. Đặc biệt đối với trường hợp hóc phải xương to, xương bị mắc quá sâu nên đến cơ sở y tế kiểm tra để xử lý kịp thời.

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Từ khóa:   hóc xương cá hóc xương cấp cứu

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