1 học sinh tử vong, 1 học sinh phải cắt bỏ hai bàn tay trong cùng 1 ngày nghi do tai nạn từ pháo tự chế

Xã hội 29/01/2021 15:57

Trong cùng 1 ngày, tại Nghệ An, 1 vụ tai nạn khiến 1 học sinh tử vong và 1 vụ tai nạn khác khiến 3 học sinh bị thương, trong đó có 1 học sinh phải cắt bỏ hai bàn tay. Các vụ tai nạn nghi ngờ là hậu quả từ việc đốt pháo tự chế.

Sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 28/1, một nhóm học sinh lớp 10 Trường THPT Mai Hắc Đế, huyện Nam Đàn (Nghệ An) đến nhà em T.M.K. (SN 2005, trú tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn) chơi. Tại đây, nhóm học sinh nghi ngờ chơi đốt pháo tự chế.

Sau tiếng nổ lớn, hàng xóm chạy qua thấy 3 em bị thương, liền đưa tới BVĐK huyện Nam Đàn cấp cứu. Trong số 3 em bị thương, có một học sinh 16 tuổi phải phẫu thuật cắt bỏ hai bàn tay. 

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Các em học sinh được theo dõi và điều trị tại bệnh viện  

Trong cùng ngày, khoảng 19h30, trên địa bàn tỉnh nghệ An cũng xảy ra trường hợp tai nạn nghi do đốt pháo tự chế. Sự việc đau lòng xảy ra đã khiến em B.N.T.M. (học sinh lớp 10 trường THPT Tân Kỳ 3) tử vong, 1 nam sinh khác cũng nằm bất động với nhiều vết máu trên sàn nhà, phải đi cấp cứu tại bệnh viện. 

Ngành giáo dục thời gian qua đã luôn tích cực tuyên truyền về sự nguy hiểm của pháo tự chế đến học sinh và phụ huynh, đồng thời yêu cầu ký cam kết. Thế nhưng vẫn có một số trường hợp tai nạn đáng tiếc liên quan đến pháo gây ra, nhất là mỗi dịp Tết đến Xuân về. 

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