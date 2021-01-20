Cơ quan công an đang phục hồi dữ liệu camera hành trình gắn trên xe container, đồng thời đấu tranh với tài xế để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm.

Ngày 20/1, Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, cho biết cơ quan điều tra vẫn đang đấu tranh với tài xế Bùi Minh Tùng (49 tuổi, ngụ ở Tiền Giang) để điều tra vụ container kéo lê thi thể người đàn ông 60 km sau tai nạn thương tâm.

Tại cơ quan công an, tài xế Tùng khai không biết container va chạm với xe máy và thi thể người tai nạn bị kẹt dưới gầm xe. Vợ của tài xế này cũng có lời khai giống như chồng.

Kết quả xét nghiệm xác định tài xế Tùng âm tính với chất ma túy. Hiện cơ quan công an đang phục hồi dữ liệu camera hành trình gắn trên xe container để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin, vào tối 17/1, xe container mang biển số Tiền Giang do tài xế Bùi Minh Tùng điều khiển trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc.

Khi đi đến km 1631+600, đoạn ngã ba cầu Nam, xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong, Bình Thuận, xe container xảy ra va chạm với xe máy do anh Trần Đức Vân (45 tuổi, ngụ xã Hòa Minh) điều khiển cùng chiều phía trước và chuẩn bị sang đường. Hậu quả, anh Vân tử vong tại chỗ và bị mắc kẹt trong gầm container. Tài xế Bùi Minh Tùng tiếp tục điều khiển container ra Ninh Thuận.

Tối cùng ngày, tổ tuần tra Trạm CSGT Du Long (Phòng CSGT Công an Ninh Thuận) đã dừng chiếc xe container này tại xã Phước Nam, huyện Thuận Nam và phát hiện thi thể anh Vân dưới gầm bên trái sau bánh trước. Thi thể nạn nhân bị kéo lê khoảng 60km.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-container-keo-le-thi-the-nguoi-suot-60km-sau-tai-nan-he-lo-loi-khai-tai-xe-393930.html